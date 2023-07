捲土重來！星艦-超重型火箭再運往發射台

捲土重來 SpaceX星艦-超重型火箭Booster 9運往發射台

SpaceX最具野心的「星艦-超重型火箭」(Starship Super Heavy) 準備再次挑戰無人射試射,最新版本 Booster 9緩慢的運到德州太空基地發射台,為再一次的試射做好準備。

太空網(Space X)報導,目前公布的其中一張照片顯示,這架壯觀的巨型飛行器正被吊運到軌道發射架上,其下的33座猛禽發動機,在底座的橙色光照射下,看起來就像正在點火一樣。

星艦系統是SpaceX 的下一代火箭運輸戴具,特別強調2個性能:其一是最大的載運量,可將貨物和人員運送到月球、火星及其他地方。其二是完全可重複使用,上下級都是。星艦系統分成下級70公尺高的「超級重型火箭」,以及50公尺高的「星艦太空船」,結合總起來達到驚人的120公尺,是有史以來最大的太空火箭。

4月20日,星艦超重型進行首次射試,原目的是環繞地球飛行一圈,然而火箭在升空後不久就出現了異常,決定取消後續任務,並在海上自毀。SpaceX沒有完整說明失敗原因,不過當天的即時影像就看到,33座發動機有7座沒有點燃,也就達不到足夠的推力。

之所以引擎沒有點燃,一種看法認為,由於馬斯克沒有料想到火箭發射的巨大壓力與溫度對地表的破壞,他並沒有在發射台下挖掘導焰溝,使得火箭發動機被反衝的砂土、石礫給破壞。

4月20日當天的火箭噴氣,對發射台週邊的設備都造成相當程度的損壞。這些問題都是SpaceX這一次試射所要解決的。

文章來源:Gorgeous photos show SpaceX’s next Starship Super Heavy booster on the launch pad

(中時新聞網 江飛宇)