西班牙大選 右翼可望暌違50年掌權

西班牙於23日舉行國會選舉，中間偏右的人民黨（Popular Party）可能與極右翼的民聲黨（Vox）共同組成聯合政府，意即西班牙可能出現50年來首度由右翼政黨主政的政府。

西班牙原定於今年底舉行國會選舉，然而，西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）領導的社會勞工黨（PSOE）於5月的地方和地區選舉中潰敗，由人民黨囊括最多選票，桑切斯遂宣布解散國會，並提前於7月23日舉行大選。

本次選舉將選出350個議席，據民調公司GAD3公布的民調，人民黨可望拿下150席，由於無法獲得過半數的176席，人民黨必須組合聯合政府，GAD3預估民聲黨可望拿下31席，兩黨握有的席次足以在350席國會中過半。

截至本篇截稿為止，西國內政部已計算了95%的選票，目前人民黨拿下138席，人民黨料將成為第一大黨，而民聲黨則是取得33席，即便兩黨結盟，仍無法跨越176席門檻；另外，社會勞工黨截至目前獲得122席，其盟友極左翼匯總（Sumar）獲得31席。

Sigma Dos於周日進行的民調預估，人民黨拿下140至150席，民聲黨拿下24至27席，估兩黨未必能取得過半數議席。

綜合外媒所述，儘管各政黨在競選期間鮮少提出經濟方面的政見，但大眾普遍相信，選舉結果將會反映在經濟表現上。馬德里應用經濟研究基金會（Foundation of Applied Economic Studies）研究員詹森（Marcel Jansen）早前指出，人民黨對於政府近年來的增稅措施相當反感，若其取得執政主導權，預計將會撙節開支並減少稅收。此外，新上任的政府也將面臨政府債務和赤字的挑戰。

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