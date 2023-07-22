倍耐力執行長普羅維拉 力阻中化奪權

義大利輪胎製造商倍耐力（Pirelli）執行長普羅維拉（Marco Tronchetti Provera）近期希望義大利政府出手相助，限制有中國官方背景的中國大股東，企圖取得其公司的控制權，並因此其警告倍耐力的獨立性正受到威脅。

普氏掌舵倍耐力逾30年，他在2015年一手安排中國的中化集團以高達77億美元入股，取得公司37％股權而成最大股東。本來是想找來有力的盟友協助發展，但結果卻事與願違。

知情者透露，他6月在一場與義國官員進行一場閉門會議裡表示，義國政府必須採取行動去阻止背後有中國政府控制的中化去控制倍耐力。

知情者指普氏與中化關係在近幾個月撕破臉。他告訴義國官員，關於中化正試圖用各種手段介入普氏的公司治理。但當初與中化達成入股的協議裡，這種介入管理的情況是被禁止。

普羅維拉與義國官員開會處理中化問題，是義國重新檢討當初中化與倍耐力股東達成的協定需要重新再議的行動一部份。

在爭取控制倍耐力引發跟公司管理高層而發生的衝突，是中國與西方國家的經濟關係愈來愈緊張的例子之一。

雖然西方企業與政府曾經歡迎中國的投資，但現在對此態度已變得愈來愈警惕。隨著地緣政治關係變得更緊張，中國與歐洲間的商業與經濟等關係冷卻下來。

愈來愈多歐洲國家視中國為戰略對手而不是重要的貿易夥伴。尤其在俄羅斯入侵烏克蘭後，中國立場因為站在俄國那邊而讓其與歐洲關係變得更冷。

義國政府6月表示會在未來一個月，決定是否行使所謂「黃金權力」去阻止任何被視為對國家有重要戰略價值的公司所做出來的重大決策。

若義國政府執行黃金權力，就能阻止義國企業董事會的任命，甚至最終不讓中化把倍耐力持股比率達至37％。

普羅維拉透過其投資公司持有倍耐力股權14％。他因要求中化把持股比率從37％降低至10％遭到拒絕而向義國政府求助。他指對方違反當初承諾而要介入經營權，讓其公司的未來受到威脅。

義國政府近幾個月來在調查中化是否無視當初與倍耐力達成的協議。知情者指當初協議規定，中化不能介入去影響公司的策略性決定。

走右派路線的義國總理梅洛尼（Giorgia Meloni）正考慮退出中國的一帶一路，以尋求台灣協助義大利發展半導體技術，但擔心中國可能對義國企業展開報復。就在雙方政經關係變得緊張之際，普羅維拉的倍耐力卻跟中化撕破臉，也等於跟中國槓上，讓兩國關係變得更複雜。