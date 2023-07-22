IEF:中印需求增 油價下半年看漲

國際能源論壇（IEF）秘書長麥克莫尼格（Joseph McMonigle）指出，中國和印度兩大石油消費國需求增溫下，油市在今年下半面臨供不應求的大問題，油價因此看漲。

麥克莫尼格22日出席印度G20能源部長會議，在場邊受訪表示，原油需求迅速回彈到疫情前水準，「但供給面苦於追不上。因此今年下半，我們將遭遇供不應求的嚴重問題，油價料應聲上漲。」他還提到，目前促成油價放緩的唯一因素，是憂心經濟衰退將至。

麥克莫尼格將今年下半油價被推高，歸因於中國和印度需求增溫，「今年下半，中印每日原油需求合計增加200萬桶」。中印分居全球第一大及第三大原油進口國。

被問及油價是否會再次飆到每桶100美元，他表示油價已來到80美元價位，不排除還會繼續走高。

麥克莫尼格指出：「我們會看到原油庫存劇減，這向市場傳達一個訊號，需求確實升溫，價格隨之走揚。」

受供給吃緊影響，油價21日（周五）寫下周線連四紅。倫敦布蘭特期油收漲1.8％，報每桶81.07美元；紐約西德州中級原油期貨收高1.9％，以77.07美元作收，為4月25日來新高。不過麥克莫尼格相信，產油國聯盟OPEC+不會袖手旁觀，萬一全球供需嚴重失衡，OPEC+定會採取行動擴大原油供給。

他也談到液化天然氣（LNG）市場，多虧去年冬季未如預期嚴寒，歐洲能源市場方能回穩，但他警告不只今年，甚至未來幾個冬天仍不穩定。

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