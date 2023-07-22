憂經濟放緩 女股神旗艦ETF清倉中國股票

有「科技女股神」之稱的方舟投資（ARK Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）近日表示，由於開發中市場面臨經濟放緩挑戰，其管理近90億美元資產的旗艦基金：方舟創新ETF（ARKK）已把在中國的風險敞口降至零，退出從中國產生收入的股票。

近期ARKK表現出色，主要資產從利率上升所引發的大幅虧損中反彈。截至21日收盤，2023年以來ARKK累計上漲57％。

CNBC報導，伍德20日在預先錄製的投資者網路研討會中表示：「就像我們在熊市期間一貫的做法，我們曾把策略集中在最看好的股票上，尤其是中國股票。」但目前至少在旗艦策略中，沒有對中國的風險敞口。

ARKK曾持有中國科技巨頭騰訊、房地產網站貝殼找房的股份。伍德指出，對於中國對疫情的初步反應留下深刻印象，因此其在中國和其他新興市場的投資於2020年達到約25％。但自從中國開始透過打擊超級富豪和科技業來加強對經濟的控制後，伍德改變對中國的立場。

伍德表示，特別擔心中國房市，因為中國在經歷十多年的快速擴張後，背負鉅額債務。伍德說：「它促成約15年的兩位數實際GDP增長…這樣的增長可以掩蓋很多罪惡。」而這些罪惡通常涉及債務，尤其是在房地產領域，相信中國在這方面正面臨清算日。

然而，ARK金融科技創新ETF（ARKF）仍持有中國電商巨頭京東的少量股份，但其已拋售拼多多、騰訊等其他中國公司的股票。伍德表示，隨著中國克服困難時期、市場進入新的牛市週期，可能會增持與中國相關的股票。

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