Fed新決策+超級財報周 牽動美股

美國科技股落難，但資金依然擁護藍籌股，支撐道瓊工業指數21日力收紅盤，寫下日線連10漲，創6年來最長連漲紀錄，周線更是大漲逾2％。美股下周進入超級財報周，加上聯準會（Fed）將公布最新決策，盤勢可能加劇震盪。

3大指數周五最後一個交易日行情波動劇烈，那斯達克在特斯拉持續下跌拖累下高開走低收跌0.22％，標普5百小漲0.03％，道指微漲2.51點或0.01％，日線已連10漲，為2017年8月以來首見。

周線部份，標指上漲0.69％，道指進帳一根2.08％的長紅，兩大指數周線均是連2漲，那指則是下跌0.57％。

目前已公布業績的企業獲利擊敗市場預期的比率雖達7成5，但低於3年平均值8成，顯示若要推升大盤進一步上漲，企業獲利表現需更加出色。

下周美股進入超級財報周，約有5成總市值的企業將公布財報，包括重量級科技大廠微軟、谷歌母公司Alphabet、臉書母公司Meta、亞馬遜與英特爾。

巴克萊分析師考爾（Emmanuel Cau）上周五發表研究報告指出，「整體來說，財報季起跑迄今美企獲利表現尚可，還足以支撐標普5百指數小幅上漲。下周隨著進入超級財報周，約占總市值近一半的企業將公布業績，對於整體獲利表現與大盤走勢將會有比較明確的指引方向。」

在眾多企業中，投資人將緊盯微軟財報，受惠於AI題材狂燒，微軟周二盤中股價飆上264美元，市值逾2.6兆美元，儘管短線拉回整理，但今年迄今漲幅仍超過40％。

此外，Fed召開兩天的例會後將於周三公布決策，市場估升息1碼，投資人更關注的是接下來的利率動向，尤其是升息循環何時結束。在利率決策公布前，Fed前主席柏南克拋出本周將是Fed最後一升的看法，大幅升高市場對於此波升息循環就要畫下句點的預期，根據美國利率期貨盤顯示，市場預估本周升1碼的機率逼近百分之一百，而9月升息的機率則僅1成4。

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