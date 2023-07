不讓陸獨占! 美狂搶電動車電池回收市場

美國《降低通膨法案》(Inflation Reduction Act)當中有一個鮮少被注意的一項條款,激勵許多公司們爭相在北美回收電動車電池,將該地區推向全球競爭的前線,以削弱中國大陸在回收電池上的主導地位。甚至端出了只要在美國回收電動車電池材料就能拿到「美國製造」的資格,吸引外國回收業者。

據《路透社》21日報導,《降低通膨法案》包含了一項條款,無論電池原料的來源如何,只要送到美國回收電動車電池材料,就能自動拿到美國製造的資格,有資格獲得生產電動車的各項獎勵措施。

A little-publicized clause in the US Inflation Reduction Act has companies scrambling to recycle electric vehicle batteries in North America, putting the region at the forefront of a global race to undermine China's dominance of the field https://t.co/ENe8wVqzCx