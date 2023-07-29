特斯拉里程挖出驚人秘密 外媒爆真實續航

肥宅有快樂水（可樂），沒想到特斯拉車主也有「快樂表」！外媒披露，特斯拉電動車儀表板涉嫌灌水，就是充飽電時會誇大續航里程，當電量低於50%才會校正回歸，顯示較準確的剩餘里程數，知情人士透露，親自做出這項決定的正是特斯拉執行長馬斯克。

路透社社導，消息人士爆料，大約10年前，特斯拉曾秘密調整儀表板的續航里程，工程師在設計電腦計算方式時動了手腳，在電力全滿時，呈現可用里程數比實際里程更長。

當電量低於50%時，系統會校正回歸，顯示真實的剩餘里程，以免車子一下沒電，車主驚慌失措。另外，特斯拉里程表還設計安全緩衝區，即使儀表板顯示電量耗盡，實際上還能行駛約15 英里（24 公里）的里程。

消息人士說，特斯拉秘密灌水里程數的決策，是由馬斯克親自下令。因為行駛里程是消費者決定購車的重要關鍵之一，當車主看到續航里程為350 英里、400英里，心情會很愉悅，忘記里程焦慮。

一位美國車主投訴表示，今年3月，他開著新買的二手特斯拉（2021 年款Model 3）來趟家庭公路旅行，打算從科羅拉多州開到加利福尼亞州，他期待這款電動車續航里程，如廣告宣傳充滿電後可行駛353英里，但他很快意識到，可用里程數不足，尤其在寒冷天氣裡，性能更差，因此他認為這輛車有嚴重缺陷，當下預約特斯拉加州的客服尋求協助。

報導指出，由於車主投訴爆量，特斯拉在去年成立專責客服團隊，遇到客戶抱怨行駛里程不準時，他們會以各種方式勸退車主，取消維修預約，以緩解服務中心的壓力。該部門經理告訴員工，每取消一次預約，就能為特斯拉省下約1000美元。

特斯拉先前就因續航里程面臨不少法律問題。韓國今年1月以未披露寒冷天氣下續航里程可能會下降，涉嫌誇大電動車續航力，誤導消費者認知，判定特斯拉廣告不實，開罰220萬美元（約台幣6300億元）。

美國環保署也要求特斯拉2020 款車型開始下修續航里程預估。

（中時新聞網 吳美觀）

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