韓國人緊守荷包 上季GDP堪慮

路透社調查發現，由於出口疲弱加上利率太高，已造成占韓國經濟成長動力一半左右的民間消費縮手，故韓國第2季GDP可能不怎麼樣。

這個亞洲第4大經濟體，6月出口以及進口雙雙下滑，表示國內外需求缺乏動力，特別是來自韓國最大貿易夥伴的中國大陸。路透社彙編20多位經濟學家的預估值，發現韓國4到6月GDP，年增率可能只有0.8%，比第一季經修正後的0.9%還要低。

倘若單季跟單季相比，這個以出口為導向的經濟體，經季節性調整後可能成長0.5%，略高於第一季增幅0.3%，看得出第一季雖好險避免進入技術性衰退階段，但第二季的復甦力道似乎也沒多強。

韓國投資證券公司HI表示，由於出口與製造業低迷，加上投資疲弱以及政府支出減少，預估上季GDP增幅大概跟第一季不相上下。經濟成長可能要到2023下半年會比較明顯，不過，還是要看中國大陸的景氣復甦狀況而定。

路透社指出，在新冠疫情正式解封之後，市場對中國大陸經濟恢復繁榮的幻想已經破滅，目前預估這個世界第二大經濟體，今年應該只會成長5.5%，明年為4.8%而已。

路透社認為，中國大陸令人失望的GDP數據，為全球經濟帶來衝擊，不僅影響韓國，也影響其它重度依賴中國大陸需求的亞洲經濟體，引發外界更憂心全球經濟前景。

根據路透社另項調查，韓國今年經濟成長預估為1.2%，較去年2.6%大幅下降。專家學者認為，韓國經濟準備步入困境，因為內需仍受到緊縮的貨幣政策所限制，在已開發經濟體需求減弱，以及汽車產能可能減少下，出口有可能更弱。

（時報資訊 柳繼剛）

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