矽谷20萬人被炒！這國搶人才給永久居留

加拿大政府祭出高技能人才招募計畫，向在美國工作的外籍專業人士招手，短短兩天1萬人名額就搶光。加媒表示，這項計畫之所以大受歡迎，是因為美國科技業大規模裁員逾20萬人。

美聯社報導，加拿大政府本周推出這項特殊工作招募計畫，是針對已在美國取得H-1B簽證的外國勞工，這類簽證總人數估約60萬人，其中大部分來自印度和中國。

每年有高達8.5萬人取得美國H-1B簽證，主要前往亞馬遜、臉書、Alphabet（Google母公司）等科技巨頭工作。H-1B簽證的對象為從事技術、工程和醫藥等特殊領域的外國人才，通常簽證為期3年，可延長。

加拿大廣播公司（CBC）指出，加國政府釋出1萬名海外人才網羅計畫，鎖定在美國工作的外籍專業人士，允許持有H-1B簽證者先移居加拿大再找工作，效期長達3年；日後這些人還可以根據快速移民制度，在1年內成為加拿大永久居民。

CBC表示，海外搶人才計畫只花兩天就迅速額滿，原因是從去年夏天以來，美國科技業瘋狂裁員20多萬人，成為加拿大吸收人才的機會。

據追蹤就業人數網站「Layoffs.fyi」統計，矽谷科技公司去（2022）年裁員16.4萬人，截至今年7月10日，裁員總數達到21.6萬人。儘管矽谷裁員潮有減緩趨勢，但仍有公司持續炒人，如微軟年初大砍1萬人後，7 月又裁掉276人；Meta、亞馬遜等也都有好幾波裁員。

（中時新聞網 吳美觀）

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