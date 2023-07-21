通膨+高利率 英國7月消費者信心趨於悲觀

周五公布的數據指出，由於升息和高通膨的影響，英國消費者信心變得越來越悲觀，並結束此前連五個月上升的局面。

市調機構GfK的消費者信心指數在七月來到-30，低於六月的-24，該指數並為自一月以來首次下跌，表現並且遜於經濟學家-26預期。

GfK客戶策略主管Joe Staton指出，現實已經開始產生影響，隨著人們努力達成收支平衡，消費者開始縮減支出。

該信心指數也為自2022年4月以來最大幅的月減，當時正值俄羅斯入侵烏克蘭，通膨開始加速上漲。

雖然英國六月通膨大幅降溫，從8.7%降到7.9%，但是英國通膨水準仍為富裕國家最高，家戶仍持續對抗物價高速上漲。

Staton說，近期通膨降溫，仍無助於消費者信心。消費者需要同時看到物價和利率下降之後，才會採取行動。

GfK的月度調查顯示，消費者信心的各個分項指標都呈現下降。

GfK衡量消費者對未來12個月經濟的看法，從上個月的-25大幅跌到-33。

衡量消費者購買昂貴商品的意願，該分項指數下降了7點。

今年上半消費者信心得以持續回升，主要是得益於較低的失業率。

英國招聘和就業協會(REC)指出，儘管英國經濟面臨生活成本的逆風，但是企業招聘員工的需求仍明顯高於去年同期。

（時報資訊 張朝欽）

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