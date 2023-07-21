美參院通過修正案 戰略石油儲備禁輸中國

美國聯邦參議院今天通過一項年度國防法案修正案，將禁止自戰略石油儲備（Strategic Petroleum Reserve，SPR）出口石油給中國。

路透社報導，共有100席的參院以85票贊成、14票反對的結果通過這項修正案，超過表決將修正案納入2024財政年度國防授權法案（National Defense Authorization Act, NDAA）所需的60票。美國國防授權法案為國防部設定政策，預料今年稍後通過。

對中國採取強硬態度，是美國兩黨在意見分歧的國會中少數真正的共識之一，議員們已提出數十項法案以因應與中共政府的競爭。

上述修正案是由民主黨籍參議員曼欽（Joe Manchin）與共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）發起，他們說，這項禁令將保衛國家安全。

美國總統拜登去年宣布自戰略石油儲備釋出1億8000萬桶石油，以平抑俄羅斯入侵烏克蘭引發的油價飆漲現象，後來自戰略石油儲備提油出售給中國就成了熱門議題。

那次釋出石油讓美國戰略石油儲備水位降至40年來最低點。國會中的批評者指出，儘管美國目前產油量因水力壓裂技術進步而高於1983年，但油儲低水位已損及美國能源安全。

在美國釋出的1億8000萬桶石油中，去年7月出售3900萬桶，其中100萬桶流向「聯合石化美洲有限公司」（UNIPEC America），即中國石油化工股份有限公司在休士頓的分支。

2017年，在前總統川普執政下，部分戰略石油儲備被賣給「中國石油國際事業有限公司」，即中國國營的中國石油天然氣股份有限公司分支。

美國的石油公司去年出售逾8300萬桶石油給中國。今年更呈增長趨勢，至4月已出口超過7600萬桶。

美國聯邦參、眾議院接下來將商議制定最終法案，經兩院表決通過後，再送交拜登簽署成法。