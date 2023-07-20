特斯拉網飛狂跌 超微台積ADR重挫逾5％

在聯準會（Fed）決議前的官員靜默期，美國企業財報牽動美股神經，周四美國主要股指走勢分歧，道瓊指數延續本周的漲勢，標普、那指連三漲後畫下句點，費城半導體指數重跌3.62％跌幅最深，盤勢上科技股、晶片股拖累大盤走勢，那指更創近四個月最差單日表現，特斯拉跌9.74％、網飛也重挫8.41％。

道瓊工業指數上漲163.97點，或0.47%，收在35,225.18點，創2019年9月以來最長連漲紀錄；標普500指數下跌30.85點，或0.68%，收4,534.87點；那斯達克綜合指數大跌294.71點，或2.05%，收14,063.31點；費城半導體指數重挫137.81 點，或3.62%，收3,663.85點。

20日台積電總裁魏哲家拋出震撼彈，宣布庫存調整將延至第四季，因此二度下修2023年美元營收目標，衰退幅度擴大至10％。歐美晶片股表現在美股開盤後承壓，主要科技龍頭股、半導體股殺聲隆隆。

特斯拉、網飛股價重挫

龍頭科技股周四綠油油，特斯拉崩跌28.36美元，跌幅9.74％，收262.90美元；網飛重挫40.17美元，跌幅8.41％，收437.42美元；Meta跌13.49美元，跌幅4.27%，收在302.52美元；亞馬遜跌5.40美元，跌幅3.99%，收報129.96美元；Google挫跌3.25美元，跌幅2.65%，收119.53美元；微軟下挫8.21美元，跌幅2.31%，收報346.87美元。

串流巨頭網飛（Netflix）19日美股盤後公布，2023年第二季淨利年增3.24％至14.88億美元。期內營收年增2.72％至81.87億美元，年增率不僅低於第一季（3.7％），也低於分析師預期的83億美元。

電動車大廠特斯拉（Tesla）公布上季財報，其中核心的汽車事業營收在第二季成長46％至212.7億美元，季增約6.5%，總體營收成長47%至249億美元，優於市場預期，並創新高紀錄。而利潤方面，受連續降價措施策略影響，整體毛利率為16個月來新低，僅為18.2％，營業利益率也下滑至9.6％，為近5個季度以來最低表現。

此外，執行長馬斯克（Elon Musk）預告本季產量下滑，未來還可能再降價，況且今夏廠房升級使產能暫時受限，令外界擔心本季獲利表現。

據外媒報導，蘋果自去年起就低調推動生成式AI計畫，目前已打造出用於創造大型語言模型的「Ajax」框架，還以此為基礎，開發一種類似ChatGPT的AI聊天機器人，部分工程師把此稱為「Apple GPT」。與此同時，谷歌也正測試一款具備撰寫新聞稿能力的人工智慧（AI）工具。知情者透露，谷歌向包括紐約時報、華盛頓郵報和擁有華爾街日報的新聞集團等重要媒體高層，展示其AI工具的撰寫能力。

超微、艾司摩爾重挫逾5％

主要晶片股方面，艾司摩爾大跌39.65美元，跌幅5.54％，收676.13美元；超微跌6.18美元，跌幅5.31％，收110.25美元；輝達崩跌15.57美元，跌幅3.31％，收455.20美元；英特爾崩跌1.09美元，跌幅3.16％，收33.37美元； 高通跌3.70美元，跌幅2.97％，收120.72美元。

20日公布財報的個股當中，嬌生第二季營收低於預期，但EPS優於預期， 並宣布上修年度利潤預測，美國聯合航空公布使上最高單季獲利，此前該公司鑒於國際旅遊需求暢旺，上修全年獲利展望。

勞動力市場方面，美國上周初領失業金人數方面，人數不增反降，意外下調至22.8萬，創近兩個月新低，低於市場預期，勞動力市場仍舊強韌，令聯準會繼續升息減壓。受此數據帶動，美債殖利率盤中升逾10個基本點，美元指數也加速反彈，站穩100之上，而中國人民銀行在出招穩人民幣，包括上調跨境宏觀審慎調節參數，並指示大行在離岸市場拋美元、買人民幣，在美元回升之下，人民幣仍強勁反彈，20日人民幣在岸價、離岸價開盤跳升，最大幅度一度漲逾600個基本點，重回7.18元區間。

地緣政治方面，黑海榖物出口協議到期後，俄羅斯19日放話警告未來往來烏克蘭港口的船隻，將被視為潛在軍事目標。而據環球網報導，烏克蘭國防部表示將自21日周五零時起，所有黑海駛往俄羅斯港口的船只都被視為軍用物資運輸船，船只需承擔所有相關風險。這一決定是對周三俄羅斯類似決議的直接報復和回應。

兩國的聲明都表明，黑海國際水域西北部和東南部的一些海域已具有暫時的航行危險。受到黑海緊張情勢急升，國際穀物價格再度狂飆，美國小麥期貨主力合約連漲第三個交易日，漲超1%並站穩三周新高，三天累漲約13%。此前，周三小麥價格盤中一度跳漲9％。

台積二度下修財測 台積ADR跌破100美元

台股ADR方面，台積電ADR下滑5.20美元，跌幅5.05%，收報97.86美元；日月光ADR挫0.11美元，跌幅1.40%，收報7.76美元；聯電ADR下跌0.48美元，跌幅6.27%，以7.17美元作收。