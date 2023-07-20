日系車商第一家 日產2025年採用NACS

日本車商日產宣布其電動車在美國與加拿大的充電標準，從美國政府主導的「組合充電系統」（CCS）轉向特斯拉（Tesla）的「北美充電標準」（NACS），成為首家採用NACS的日本車商。

日產從2025年開始，其電動休旅車Ariya，和尚未發表的未來電動車款將採用NACS。

但在此之前，日產將在2024年為目前已在路上行駛、備配CCS1充電插座的Ariya，提供NACS的充電接合器，讓其可進行直流電快速充電，給車主能使用特斯拉的「超級充電站」（Supercharger）網絡，在充電站上有更多選擇。

在日產之前，包括福特、通用、富豪、賓士、Rivian和Polestar等多家傳統車商巨擘與新崛起電動車商，已經跟特斯拉達成採用NACS的協議。

值得注意的是，日產是首家日本車商，跟特斯拉簽下在北美採用NACS協議。目前外界揣測接下來，三菱汽車可能是下一家，或至少是其中一家車商採用NACS。

日產2016年以22億美元買入三菱汽車34％股權，成為後者最大股東。雖然目前三菱汽車只推出一款插電式油電車Outlander PHEV，但在日產帶領之下，其很可能也會加入NACS陣營。

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