Fed打通膨打到通縮？大摩憂重創美股

Fed睜眼瞎？打通膨反促通縮 大摩急喊：美股慘了

隨著美國物價增幅放緩，市場樂觀預期美國聯準會（Fed）可能很快暫停升息，甚至開始降息，對美股是一大利多。但摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson警告，投資人恐誤讀訊息，通膨意外下滑，不利企業獲利，恐重創股市行情。

美國6月消費者物價指數年增3%，較去年夏季的9.1%增幅明顯下滑，6月生產者物價指數僅小漲0.1%，低於去年同期的0.9%。

Business Insider引述Michael Wilson日前在播客節目中的訪談報導，他表示，升息的全部效應要在實體經濟中展現出來，需要大約12個月的時間，而目前的數據顯示，通膨降溫的速度可能比預期更快，價格實際上已經開始下跌，因此最後要面臨的不是通膨減緩，而是貨真價實的通縮。

曾經神準預測美股2022大跌的Michael Wilson指出，近期美國物價增幅放緩，投資人預估美國經濟可能軟著陸，但卻未考量到，通膨降溫即將快速轉變為通縮，成為企業獲利的重大阻力，進而衝擊股價。

Michael Wilson表示，房價與汽車價格持續下滑，就連有強勁需求支撐的航空公司與飯店也出現了價格滑落，反映出通縮跡象已經開始浮出水面，而當前股市估值相當高，投資人應該小心評估通縮對企業獲利前景與股價的影響。

（中時新聞網 賴宇萍）