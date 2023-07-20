汽車漲不過晶片跌 日經慘摔

漲多休息 日經慘摔

日線連2紅的日經指數，20日在晶片族群領跌之下表現失準，雖然汽車類股因日圓貶值走高，但大盤整體來說還是疲弱。早盤結束時，日經指數收32,521.88點，跌374.15點或1.14%，離盤中最低32,504.76點不遠。東證收2,263.34點，也跌15.63點或0.69%。

分析師表示，接下來要看重要日企的財報結果，像是汽車相關業者尼得科（Nidec）以及半導體精密加工設備商迪思科（Disco）等。目前，日經心理關卡在33,000點左右，25日移動平均線也在附近。

分析師認為，撇開20日下挫不說，日經在過去幾個交易日穩步上攻，但被墊高的25日平均線，也成為日經再上漲的阻礙。故日經是否能快速回到3萬3以上，是值得觀察的重點。

晶片族群中，愛德萬測試狂跌4.22%，東京威力科創也跌了1.25%。另外，車用晶片大廠瑞薩電子大跌2.73%，晶片元件製造商迪恩士半導體，也大跌3%左右。

日圓貶值下，有利出口為主的日企，尤其是汽車製造商，故速霸陸漲1.68%，鈴木也漲1.04%。日產汽車決定北美採用特斯拉獨有的充電系統後，股價一度上漲1.53%。

（時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電）