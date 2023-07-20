授權FSD？馬斯克：正在和某OEM大廠談

特斯拉執行長馬斯克周三在財報發布後的電話會議上表示，特斯拉有意授權「全自動駕駛」（FSD）軟體的使用，現在正在與一家OEM代工大廠進行協商，但他沒有指明這家公司。

馬斯克此前曾表示，特斯拉對授權該駕駛輔助系統的使用抱持開放的態度。

目前特斯拉的FSD系統並不能真的讓車輛實現全自動駕駛，仍需要人類駕駛員監督，在特斯拉電動車發生多起事故後，監管單位正在對該公司進行調查。

去年馬斯克曾表示，如果無法實現全自動駕駛能力，這個全世界身價最高的汽車製造商基本上「毫無價值可言」。

第一輛Cybertruck電動皮卡在上周六問世後，與其相關的資訊也成為周三財報會議的關注焦點。

特斯拉表示，原材料成本下滑以及政府提供的稅負抵免有助於降低每輛車的成本，但受到Cybertruck投產、AI項目和4680電池擴產影響，營運費用將增加。

特斯拉表示Cybertruck的生產將按計畫進行，預計在今年實現首批交車。

該公司在2019年首次發表Cybertruck電動皮卡，並預計在2021年開始生產與交車，但之後特斯拉以零組件短缺為由多次推遲生產時程。

特斯拉周三亦宣布4680電池的擴產取得顯著進展，其第二季德州廠產量較第一季大幅成長80%。4680電池是特斯拉能否打造出更便宜、更具吸引力車款的關鍵。

（時報資訊 柯婉琇）

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