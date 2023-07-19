美股續揚 道瓊飛越35,000點關卡 蘋果創高

英國通膨降溫程度優於預期，強化市場對於各國央行放緩緊縮政策的預期，華爾街股市19日開高，道瓊工業指數突破35,000點關卡，盤中一度漲逾280點，但收市漲幅顯著縮窄，寫下連續8個交易日收紅。

道瓊工業指數上漲109.28點，或0.31%，收在35,061.21點，創2019年9月以來最長連漲紀錄；標普500指數上揚10.74點，或0.24%，收4,565.72點；那斯達克綜合指數揚升4.38點，或0.03%，收14,358.02點；費城半導體指數下跌40.70點，或1.06%，收3,801.66點。

數據方面，美國6月新屋開工意外下跌8%，創下今年最大跌幅，以年率計為143.4萬間，遠遜預期的148萬間，營建許可也減少3.7%至144萬間，低於預期值150萬間，在在反映高利率使房市冷卻。

美國上周公布消費物價指數（CPI）顯示通膨明顯降溫，而英國則是於19日公布報告顯示，6月CPI年增率降至7.9%，大幅低於預期的8.2%和前值8.7%，剔除能源與食品的核心通膨則為6.9%，亦低於預期值7.1%，通膨降溫速度優於預期使英債殖利率大跌，英國股市大受激勵，收高1.8%。

美國方面，聯準會下周將召開利率決策會議，對貨幣政策敏感的2年期美債殖利率止跌轉漲，最高一度升3個基點至4.78%，10年期美債殖利率則是跌4個基點至3.74%，此前一度跌6個基點失守3.73%。

政經方面，《路透》綜合106名經濟學家的看法報導指出，多數經濟學家認為下周的例會將是聯準會本輪緊縮周期的最後一次升息，僅有19人預估年底前利率會達到5.50%至5.75%的區間，不過多數經濟學家預期聯準會將高利率維持更長時間，明年3月降息的機率下滑。

地緣政治方面，俄羅斯於17日宣布退出黑海穀物協議，主因來自於不滿聯合國提出協助俄羅斯糧食和肥料出口的承諾未兌現，烏克蘭港口城市敖德薩接著於18日及19日晚間受襲，俄羅斯對前往烏克蘭的貨輪發出安全警告，稱不保證船隻安全，加劇黑海地區糧食出口爆發衝突的風險。芝加哥小麥期貨漲逾8.5%，創下2012年以來最大漲幅，玉米期貨亦漲逾3%。

個股方面，高盛於19日公布上季財報，利潤雖未達預期，但營收表現不俗，股價揚升0.97%，收在每股340.55美元，美國四大銀行周三齊漲，美國銀行漲2.7%，富國銀行揚升1.45%，而摩根士丹利則漲1.33%。

外媒19日報導指出，蘋果內部正在開發AI聊天機器人，目前已建構一個名為Ajax的框架，以該框架為基礎進行研發，公司內部工程師將其稱為「Apple GPT」，但尚未決定何時向外公開此工具，有員工指出，公司的目標是在明年作出「與AI相關的重大公告」。消息傳出後一度刺激蘋果股價升逾2%，締造歷史新高，市值一度激增600億美元，終場收紅1.37美元，漲幅0.71%，收195.10美元。

特斯拉19日收黑0.71%，收報每股291.26美元，該公司於盤後公布上季財報，營收優於分析師預期，但毛利率則略為遜色，執行長馬斯克（Elon Musk）表示，由於工廠進行升級，第三季產量將輕微下降，使盤後股價反覆震盪，截至本篇截稿為止，其盤後股價下挫3.8%。

龍頭科技股周三漲跌互見，亞馬遜勁揚2.53美元，漲幅1.90%，收報135.36美元；Meta攀升3.96美元，漲幅1.27%，收在316.01美元；微軟下挫4.41美元，跌幅1.23%，收報355.08美元；Google挫跌1.30美元，跌幅1.05%，收122.78美元。

台股ADR方面，台積電ADR下滑0.09美元，跌幅0.09%，收報103.06美元；日月光ADR挫0.32美元，跌幅3.91%，收報7.87美元；聯電ADR下跌0.20美元，跌幅2.55%，以7.65美元作收。

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