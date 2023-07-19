通膨年增跌破8％ 英國央行8月估續升息

英國6月整體通膨率下降速度超出預期，年增幅跌破8％，逾1年新低，核心通膨率也同步下滑，有助緩和英國央行（BOE）升息壓力，英鎊聞訊下挫貶破1.3美元大關。但通膨仍遠高於2％目標，BOE下月例會料持續升息。

19日英鎊兌美元重貶逾1％，來到1.2898美元；英鎊兌歐元貶0.7％，來到86.74便士兌1歐元，為近2個月新低。

英國國家統計局（ONS）19日公布，6月消費者物價指數（CPI）年增7.9％，相較5月的8.7％年增幅大幅滑降，1年多來首度跌到8％之下，觸及去年3月來最低水位。

《華爾街日報》訪調經濟學家預估，英國6月整體CPI年升8.1％。實際數字不但是5個月來首見低於預期，低於預期的幅度更是2021年7月來之最。

而英國央行更關注的核心通膨率（排除易波動的食品和能源項目不計）也下滑，為今年1月來首見。6月核心CPI年增率，自5月的30年高點7.1％降為6.9％，接受《路透》調查的經濟學家原本預估會維持在7.1％。

ONS提到6月通膨驟降，主要拜汽車燃料價格大跌及食品通膨放緩之賜。該月汽車燃料價格年跌22.7％；食品漲幅自5月的18.7％縮減為17.3％。

英格蘭暨威爾斯特許會計師協會（ICAEW）經濟學部門主管提魯（Suren Thiru）表示，不排除英國7月通膨率放緩到7％之下。英國最新通膨數據透露出，央行實施30年來最激進升息似乎奏效，開始讓飆漲的物價獲得抑制，BOE是否會調整升息步伐的揣測再起。

儘管英國6月通膨率比預期還低，仍遠高於央行設立的2％目標，且依舊居七大工業國（G7）之冠。投資人預料BOE在8月3日政策會議不會停下升息腳步，將連續第14次調高政策利率。BOE在6月例會一口氣升息2碼，基準利率觸抵5％。

只不過BOE下月例會升息1碼還是2碼，市場看法分歧，數據顯示6月通膨明顯降溫後，目前預測升1碼的可能性高過2碼。

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