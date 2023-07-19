AI擴軍加美銀調高目標價 輝達股價再創高

美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）股價近日連創新高。除了美國銀行看好其在正崛起的人工智慧（AI）晶片市場繼續掌握主導地位從而調高目標價外，外傳其入股新創公司Lambda Labs交易將完成以擴大另一個重要的雲端市場。

輝達股價19日美股盤前續漲0.2％報476美元。其18日上漲2％收474.94美元，連續兩個交易日創新高，今年來累計飆漲225％。

美國銀行全球研究（BofA Global Research）分析師艾里亞（Vivek Arya）以看好市場對輝達AI晶片需求為由，18日維持其評等「買進」不變，目標價從500美元調高至550美元。按18日收盤計算有16％續漲空間。

他在報告中指出雲端產業與企業界的AI投資加快對輝達晶片的需求，讓其保持市場主導地位。他強調在先進AI晶片市場裡，輝達市占率高達約75％。

艾里亞指企業投資AI產業目前正處發展初期階段，主要是朝著AI基礎建設而來。目前僅10％雲端伺服器配備適合加快AI計劃的先進晶片。

由於數據中心需求不斷攀升，他把輝達2024年每股獲利預測，從10.01美元調高至11.05美元。他強調在成長前景強勁之下，目前輝達的估值是合理。

華爾街對輝達看法愈來愈正面。據FactSet統計，86％分析師把其評等列「買進」，12％列「持有」。

輝達在AI領域被看好同時，科技產業資訊網站The Information引述知情者的消息透露，輝達以3億美元投資Lambda Labs交易接近完成，讓後者估值逾10億美元。

Lambda以採用輝達晶片的伺服器，向企業提供雲端服務，跟亞馬遜旗下雲端運算部門AWS等雲端服務商競爭。

除了Lambda，輝達已投資其對手、同為雲端新創公司CoreWeave來積極擴張雲端市場。

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