大自然怒吼 多國氣候爆走

近來地球出現不少天災，其中以韓國接連不斷的豪大雨，奪走40幾條人命較為嚴重。值得注意的是，中國大陸日前又出現超過攝氏50度以上的無敵熱高溫，以及希臘首都雅典西部的野火尚未完全撲滅，燃燒時間進入第3天。

本周，熱浪席捲歐美以及亞洲等地，WMO（世界氣象組織）於18日示警，小心氣溫過高造成死亡風險升高。同時，NWS（美國國家氣象局）也說，夏威夷大島正受熱帶暴風卡爾文（Calvin）影響，估有20.3公分降雨量與很強的陣風。

從上周至今，韓國中部以及南部地區受到豪大雨凌虐。15日，中部城市清州的一個地下道，因河堤崩塌導致10幾輛汽車慘遭滅頂，並造成14人身亡。另外，在東南部慶尚北道也有22人死亡，許多民眾被土石流淹沒與捲入洪流的漩渦中。

去年，韓國大首爾地區曾出現115年以來最嚴重的暴雨，距今不到一年，沒想到這次又有這麼多人罹難。路透社指出，韓國對洪災的預防以及應對令外界質疑。

韓國總統尹錫悅19日將13個洪水區命名為特別災區。韓國總理也呼籲加快災後復原工作，避免造成更多損失，並警告這個周末，韓國可能還會有更大的豪雨出現。

每年夏天，不少遊客都會湧入新疆吐魯番窪地北邊的火焰山。16日，吐魯番一個偏遠鄉鎮的最高氣溫，竟高達攝氏52.2度，打破2015年在該地創下的50.3度全中國大陸紀錄。

大陸官媒19日報導，當天，火焰山以西的綠洲城市，吐魯番31個氣象站的最高氣溫，測出超過45度，其中5個的最高溫度都超過50度。18日，北京已連續第27天的氣溫都超過35度，創下當地一年以來連續高溫最長天數紀錄。23年前的2000年，北京連續最熱天數是26天。

中國大陸國家氣象中心（National Meteorological Centre）表示，與極端高溫相反的，預計未來18小時，中國大陸其它地區將出現暴雨、大雷雨、颳大風以及下冰雹。

（時報資訊 柳繼剛）

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