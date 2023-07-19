羽田機場需求復甦 重啟第2航廈國際線設施

過去受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響關閉3年多的日本東京羽田機場第2航廈國際線相關設施，隨著入境需求復甦，已在今天上午恢復使用。

日本放送協會（NHK）報導，今天重啟的設施包括第2航廈內的國際線出境大廳及入境大廳等，其特色為38座櫃位中，有高達2/3屬自助報到及自助行李託運的無人櫃位。

這些設施曾在2020年3月開業，但受疫情影響很快就在約2週後被迫關閉，過去3年多來的國際線起降都集中在第3航廈。

相關設施已在今天上午6時30分左右重啟，搭機旅客依序進行報到及行李託運手續。

一位要前往香港觀光的34歲男性說，可以感受到入境需求正在復甦，隨著這些設施重啟後，轉乘日本國內線會更容易，對旅客來說相當便利。

使用這些設施的日本國籍航空公司全日空（ANA）表示，雖然羽田機場目前國際線航班起降數量已恢復疫情前水準，但受到負責檢查隨身行李的安檢人員不足等影響，目前第2航廈只能在清晨5時到下午1時30分之間運作。

全日空社長井上慎一說：「走過了COVID-19這條長長的隧道後，很明顯可以看到國際線需求回復，所以從今天起重啟這些設施。」

井上說，希望以此作為起點，接下來能逐漸增加第2航廈的起降航班數。

讀賣新聞報導，第2航廈今天首班機是飛往香港的航班，全日空地勤人員列隊拉起布條送機。今天除了飛往香港航班外，還有前往台北、倫敦及上海等總計5個航班，共約800名旅客搭乘。