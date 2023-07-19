ASML Q2淨利、營收優預期 上調全年財測

全球半導體極紫外光（EUV）設備龍頭大廠艾司摩爾（ASML）周三（19日）公布第二季淨利潤為19億歐元（約21億美元），優於分析師預期，並上調全年財測，預計2023年淨銷售額增幅邁向30％。

根據路透19日報導，艾司摩爾今年第二季表現優於分析師預期及去年同期。路孚特（Refinitiv）數據顯示，分析師原本預估艾司摩爾第二季淨利潤為18.2億歐元、營收為67.4億歐元，而艾司摩爾第二季淨利潤為19億歐元，淨銷售額69億歐元。同期表現部分，艾司摩爾2022年第二季淨利潤為14億歐元，淨銷售額54億歐元。

財測部分，艾司摩爾執行長溫彼得（Peter Wennink）將公司全年銷售成長預測從之前的25％上調至30％。第三季淨銷售額預估為65億至70億歐元，而市場預估為65.1億歐元。

艾司摩爾19日股價下跌0.50歐元，跌幅0.075％，收在664.20歐元。

（工商時報 馬婉娟）

ASML財報佳並上調全年銷售 中出口管制估影響不大

荷蘭半導體設備供應商艾司摩爾(ASML)周三公布財報資料，第二季淨利為19億歐元(約21億美元)，超出分析師預期。該公司並上調全年銷售預期。

艾司摩爾第二季淨利為19.42億歐元，銷售69.02億歐元。而根據Refinitiv資料，分析師預測為淨利18.2億歐元，銷售為67.4億歐元。

相較之下，去年同期的淨利為14.0億歐元，銷售為54億歐元。

執行長Peter Wennink並且上調了全年銷售成長率預測，從此前的25%，上調到30%。主要是公司預計DUV微影機銷售的增加，將帶動整體銷售。

公司並預計第三季銷售將來到65億至70億歐元之間，毛利率為約50%，略低於第二季的51.3%。

Wennink在聲明中說：「由於總體經濟持續存在不確定性，我們各個市場的客戶目前都更為謹慎：此外，他們也預期市場會較晚復甦」。

電腦晶片市場的一些領域的低迷似乎正在見底。公司積壓訂單仍大於供貨量，而且公司正在擴大生產。

「然而我們約380億歐元的積壓訂單，提供了良好的基礎，讓我們可以應對短期不確定性」。

艾司摩爾也說，使用公司最先進EUV微影機的製造商，正略微放慢它們希望設備交付的速度。這是因為，儘管各公司都在全球各地進行擴張，但新的製造工廠還沒有做好接收EUV的準備。

而對於使用公司DUV設備的客戶而言，他們仍要求盡量能獲得每一項設備。

最後關於出口管制問題，執行長在周三也指出，預計影響公司對中國出口的規定，不會對公司造成重大財務影響。

此前美國曾對荷蘭政府施壓，以削弱中國生產尖端晶片的能力。

Wennink在聲明中說，公司目前仍在等待美國進一步澄清相關規定，但是「總而言之，當你看到所有的出口管制措施時，我們預計不會對我們的2023年產生重大影響。也不會影響到長期的前景」。

（時報資訊 張朝欽）

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