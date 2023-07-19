Cybertruck點火 「女股神」趁熱賣特斯拉

靠特斯拉日賺4億！Cybertruck點火 「女股神」趁熱賣

有「女股神」之稱的伍德 （Cathie Wood）和其方舟投資公司（Ark Invest）趁著 Cybertruck題材帶動特斯拉股價大漲以及特斯拉即將發布第二季財報前又拋售一批持股。

上周六特斯拉宣布在延宕兩年之後，其德州奧斯汀工廠終於成功打造出第一輛Cybertruck電動皮卡，受此激勵，其周一股價大漲3.20%。

根據方舟投資的每日交易資訊揭示，周一該公司透過旗下基金ARK Innovation ETF和ARK Next Generation Internet ETF，以收盤價290.38美元賣出45,184股特斯拉股票，進帳約1312萬美元（約台幣4億元）。

伍德旗下基金在2023年初買進特斯拉股票，隨著AI狂熱、對手引進特斯拉充電標準等利多題材帶動股價一路狂飆並站上10個月新高，伍德也在最近幾周持續出脫手中持股。

上周伍德以約570萬美元賣出20,874股特斯拉股票，自6月12日以來，共已經拋出逾70萬股。不過，方舟投資公司此前買進的特斯拉股票超過130萬股。

截至7月18日，特斯拉是伍德旗下ARK Innovation ETF及ARK Autonomous Technology and Robotics ETF持有最多的股票，占比分別達到11.26%和14.98%。而在ARK Next Generation Internet ETF，特斯拉的持股占比為6.60%，排名第五。

伍德在周一接受彭博訪問時則表示，在談到AI股時，輝達顯然是第一個跳出來的名字，但她正在買進其他上漲空間更大的AI相關股，並點名特斯拉是AI熱潮下最佳的投資機會，

周二特斯拉股價上漲1.02%，收在293.34美元。

該電動車產業龍頭將於周三盤後發布業績，新車Cybertruck、新版Model 3和價格戰對獲利的影響，料將成為市場關注焦點。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）

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