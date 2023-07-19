亞洲開發中國家 明年GDP前途無「亮」

ADB（亞洲開發銀行）於19日表示，已下修亞洲地區開發中國家的2024年GDP預估。不過，對今年的預測值還是維持不變。

亞行把全世界明年GDP平均預估，從4.8%稍微下調一點至4.7%，表示受到升息的延後效應（lag effect）所影響，全球景氣因而變得黯淡無光。亞洲發展觀點報告（Asian Development Outlook）也更新預估，當地今年GDP還是4.8%，與4月預測的一樣。

ADB指出，全球需求趨緩之下，2023年首季期間亞洲發展中國家的出口疲弱，但靠著消費與投資經濟才得以成長。因此，該地區今年整體通膨可望降至3.6%，明顯低於之前的估值4.2%。至於明年的物價，可能會上漲3.4%左右。

亞行表示，供給方面壓力趨小以及維持緊縮的貨幣政策，整體通膨已降回至疫前位置。預料今年大多數央行都以政策利率穩定為主，同時，有跡象顯示還有機會轉變成寬鬆狀態。

以亞洲最大的經濟體中國大陸來說，ADB預測今年經濟可望成長5%，明年成長率為4.5%，跟4月所做的預估一樣。出口雖下滑，製造業投資成長預估也會趨緩，但中國大陸基礎建設投資應可續穩。另外，貨幣與財政政策將是景氣復甦的雙引擎，擴大內需市場尤其重要。至於南亞的最大國家印度，在內需持續推動下，今明兩年GDP預估分別是6.4%以及6.7%。

由於全球產品出口需求不佳，東南亞2023年成長預估小減0.1%至4.7%，2024年也下調至5%。其中，重度依賴貿易的越南，預計今年GDP為5.8%，低於4月預估值6.5%。明年雖可見成長6.2%，但還是低於之前估值6.8%。

（時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電）

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