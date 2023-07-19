陸銷美出口額被加墨超車 還有2國得吃苦頭

墨西哥、加拿大正式取代中國大陸，成為美國的兩大進口國，財信傳媒董事長謝金河表示，加、墨2國猶如美國的前後院，美國大力扶持下，股匯齊揚持續多頭，雖看好中南美有望成亮點，但也示警甫與對岸建交的宏都拉斯、尼加拉瓜，可能受到拜登政府肘制，恐怕會吃到苦頭。

謝金河在臉書以「地緣戰略：美國開始用力經營前後院」發文，指出本周最值得關注的新聞是美國公布前5月進口來源國，墨西哥以1,950億美元居首，加拿大以1,760億美元居次，中國以1,690億美元落居第三。

這個名次讓大家覺得很意外，因為2009年以後，中國首度超過加拿大後，中國一直是美國最大進口來源國，這是2001年中國加入WTO以來，最出色的出口表現。

從2009年迄今，中國名目GDP成長300%，美國對中國的進口總額成長250%，2022年，美中雙邊貿易額6,900億美元，其中，中國對美國出口5388億美元，從美國進口1,538億美元，貿易順差高達3,850億美元，這是中國經濟快速發展的重要元素。

其實，美國是全球最大逆差國，2021年美國貿易逆差8,451億美元，2022年又上升到9,481億美元，美國用高額逆差撐起全世界的經濟，尤其是新興市場經濟體，都依靠對美國的順差在運轉經濟，這也是美元不可替代的關鍵，人民幣要取代美元，中國不可能提供那麼龐大的貿易逆差。

從2009年起，中國出口到美國的占比都在20%以上，2017年到21.7%，美國前總統川普祭出貿易戰，中國的占比逐年下降，2022年占比剩下16.5%，整個大歐洲對美國的出口，2022年達5,530億美元，已超越中國。

今年前5月中國占比再下滑到13.4%，美國進行的友岸外包正逐漸出現力道，而東恊出口到美國的金額高達1240億美元，占比正快速上升。

墨西哥、加拿大有如美國前後院，美國正全力加持這2個國家，也讓加、墨兩國股滙市齊漲，今年Ishares MSCI ETF（EWW:US）表現不錯，墨西哥股市持續多頭表現。

墨西哥作為美國後院，過去販毒走私頻傳，墨西哥有很好的觀光旅遊景點，透露自己對坎昆海灘、金字塔，印象深刻。現在美國回來加持墨西哥，後面還有中南美的廣大人力資源當後盾，這個經濟板塊可能是下一個取代中國的另一個熱點。這些年，跑去跟中國建交的國家，像宏都拉斯、尼加拉瓜，可能會吃到苦頭。

（ 旺得富理財網 李宗莉）

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