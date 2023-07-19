印度番茄價格飆漲700％ 農民變身百萬富翁

印度的番茄價格飆漲，為當地農民帶來了8倍的巨額利潤。許多番茄農一躍成為百萬富翁，有的人甚至在1天內就賺到了180萬盧比（新台幣約68萬元），甚至還有番茄農賺取了超過2000萬盧比（新台幣約756萬元）的收入。但由於未來幾周的番茄供應量預計會回穩，這筆意外之財可能只是暫時的。

據「地理電視台」（Geo TV）引述印度食品部的數據報導，首都新德里的番茄價格飆升至每公斤178盧比（新台幣約67元），自年初以來飆升了700％。

印度連日大雨影響了番茄的供應，番茄作為印度美食的重要食材，消費者大感擔憂。然而，番茄農對此感到相當高興。像是農民蓋伊卡（Ishwar Gaykar）和妻子在馬哈拉什特拉省12英畝的土地上種番茄，相較去年收入僅為150萬盧比（新台幣約56.6萬元），他們本季度的利潤高達2400萬盧比（新台幣約906萬元）。

這對夫婦種的番茄每年收穫3次，現在已成為該地區最大的番茄供應商，最近幾周已供應了大約350噸番茄，如果天氣條件不佳，他們預計還能賣出150噸。蓋伊卡說，「大約一個半月前，番茄的價格僅為每公斤2.5盧比（新台幣約0.94元）。供應稀少，但需求依然強勁。」

另一位農民尼卡姆（Mahendra Nikam）則說，「我從未見過我的番茄獲得如此高的價格。不到2個月前，農民還被迫丟掉或餵給牛，現在每公斤番茄為我賺了130盧比（新台幣約49元）。」

印度的番茄供應受季風暴雨和部分地區洪水引發的運輸中斷的嚴重影響。其實不只番茄，其他蔬菜價格也飆漲，該國的通貨膨脹可能因此加劇。為了解決番茄荒，印度政府已開始在各地通過移動貨車以補貼價格出售番茄。雖然這達到了一些影響，但對於這個擁有14億人口的國家而言，價格仍然過高。

番茄價格暴漲不僅給民眾的經濟帶來沉重壓力，甚至還導致了命案發生。新德里電視台17日報導，印度安得拉省安納馬亞（Annamaya）地區已有2名守護番茄耕地的農民，在短短7天內遭到謀殺。

安得拉省警方表示，一位番茄農16日凌晨在睡覺時被人勒死，當時他正在保護種有番茄的耕地。案件發生後，該名番茄農的家人非常震驚，當地已派警方到現場進行調查。而在此前，另一名種番茄的62歲農民，也在村莊中被發現遭人謀殺。

（中時 劉詠樂）