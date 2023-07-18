微軟公布AI產品定價 股價強漲4%創新高

微軟於18日公布人工智慧（AI）軟體工具的價目表，並且推出AI聊天機器人Bing Chat Enterprise，消息公布後激勵微軟股價飆升，締造歷史新高。

微軟於18日舉行合作夥伴大會，會中公布了企業AI軟體的價目表，Microsoft 365 Copilot定價為每月30美元，上述定價將適用於Microsoft 365 E3、E5、商業標準版和商業高級版客戶，Microsoft 365基礎版則無法添加Copilot。

目前Microsoft 365商業標準版和商業高級版的費用分別為每月12.5美元和22美元，E3和E5的月費則分別為36和57美元，對於E3用戶來說，如果添加Copilot，每月費用將增加83%，對於商業標準版用戶來說，費用更是近乎翻兩倍。

微軟財務總監長胡德（Amy Hood）此前曾表示，微軟新的AI產品將成為該公司最快達到100億美元的業務，不過這類服務需要價格高昂的晶片以及強大的雲端運算能力，才能執行回答問題、分析電子表格等任務。

微軟也在周二推出了Bing Chat Enterprise，為更加注重隱私的AI聊天機器人，在處理敏感業務數據時具有更高的安全性，將會自周二開始向Microsoft 365 E5、E3、Business Premium和Business Standard客戶推出免費預覽版，未來則會以每月5美元的價格，向用戶提供獨立訂閱服務。

此外，Meta於周二發布了最新AI模型商業版本大型語言模型「Llama 2」，微軟與Meta共同宣布，將擴大雙方長期合作夥伴關係，Llama 2將於Azure雲端服務發布，並於Windows系統上運行，Meta也強調微軟為Llama 2的首選合作夥伴。

消息發布後，微軟股價漲勢凌厲，盤中一度漲逾5%，最高觸及366.78美元，刷新盤中歷史高位，收盤勁揚3.98%，以359.49美元作收，市值來到2.67兆美元。

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