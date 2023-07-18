美銀行股寫佳績 道瓊飆366點 輝達再創高

美國最新零售銷售數據遜於預期，但由於大型銀行業績表現理想，激勵華爾街股市18日開低走高，道瓊工業指數連漲七日，創下2021年3月份以來最長連漲紀錄，標普500指數則是站穩2022年4月以來的15個月最高。

道瓊工業指數勁揚366.58點，或1.06%，收報34,951.93點；標普500指數上漲32.19點，或0.71%，收在4,554.98 點；那斯達克指數揚升108.69點，或0.76%，收報14,353.64點；費城半導體指數上漲5.04點，或0.13%，收3,842.36點。

數據方面，美國商務部18日公布數據顯示，美國6月零售銷售月增0.2%，遜於預期值和上修後前值0.5%，扣除汽車、汽油、建材和食品服務後的核心零售銷售月增0.3%，符合預期；美國6月份工業生產則是連續兩個月降0.5%，遜於預期。

美債殖利率在美股盤初集體下行，不過零售銷售不佳和通膨降溫趨勢使市場押注聯準會升息循環將告終，美債殖利率V型反轉，2年期美債殖利率一度跌7個基點至4.66%，轉漲後升逾3個基點至4.77%，10年期美債殖利率則是維持1個基點的跌幅至3.78%。

另外，美國銀行的調查顯示，68%受訪基金經理預估全球經濟將在未來12個月軟著陸，料聯準會將於明年第二季開始降息，此外，42%基金經理認為人工智慧（AI）未來兩年將推動科技企業盈利增長。

政經消息，美國財政部長葉倫18日受訪時表示，企業招聘需求的強度已有所減弱，勞動力市場降溫，於此同時，住房成本和汽車價格壓力也在下降，有望助推價格壓力走低，不過，她也呼籲市場不要僅根據6月的消費者物價指數（CPI）報告就過度樂觀。

個股方面，美股財報季開跑，摩根士丹利受益於財務管理業務收入創高，第二季淨利為21.8億美元，雖表現略遜於去年同期，但今年第二季每股純益達1.24美元，優於分析師預估的1.15美元，激勵其股價盤中一度漲逾7%，終場收紅6.45%至每股91.94美元。

美國銀行第二季財報亮眼，固定收益和股票交易部門皆意外成長，使營收及獲利皆優於華爾街分析師預期，激勵其股價猛升4.42%，收在每股30.70美元。

龍頭科技股方面，微軟於年度合作夥伴大會上公布Microsoft 365 Copilot人工智慧工具的定價，企業用戶的月訂閱費用為30美元，較普通版的每月22美元高出約36%，微軟股價18日勁揚3.98%，收在359.49美元的歷史新高紀錄。

Meta於18日宣布將發布開源AI模型「Llama」的商業版本「Llama 2」，替新創企業與其他企業提供免費AI模型選擇，激勵該公司股價收紅0.46%，收報每股312.05美元。

其他大型科技股則普遍下挫，Google下跌0.98美元，跌幅0.78%，終場收報124.08美元；亞馬遜下滑0.73美元，跌幅0.55%，收在132.83美元；蘋果挫跌0.26美元，跌幅0.13%，收報193.73美元。

此外，外媒報導稱輝達與雲端新創公司Lambda Labs接近達成股權交易，對後者估值有望超過10億美元，輝達勁揚2.22%，收報474.94美元，再度改寫歷史新高。

台股ADR方面，台積電ADR下挫1.64美元，跌幅1.57%，收報103.15美元；日月光ADR收黑0.07美元，跌幅0.85%，收在8.19美元；聯電ADR則是下挫0.10美元，跌幅1.26%，以7.85美元作收。

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