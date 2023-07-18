鷹派強勢 Fed傳再升息兩次

聯準會（Fed）鷹王布拉德（James Bulllard）將在8月中旬卸任，引發外界揣測Fed政策基調是否轉向鴿派。不過根據CNN報導指出，目前Fed內部鷹派勢力仍占上風，加上主席鮑爾先前提到，為抑制通膨還有更多工作要作，因此並不排除Fed可能在7月、9月連續兩次例會調高利率。

Fed7月25到26日兩天舉行決策會議，外界預期調高利率1碼應是大勢底定。但有關9月例會是否將再度升息，現今情勢則並不明朗，依然有待8月的相關經濟數據出爐，做為Fed決定利率動向的主要依據。

不過肯定的是，Fed主席向來對於制定貨幣政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）具有重大影響力。鮑爾過去曾提到為了對抗頑強通膨，並不排除連續升息。加上Fed本身還有合議制的傳統，決策官員雖然針對不同觀點進行爭辯，但最終還是會尊重多數意見。

然而目前看來，Fed內部的鷹派勢力還是大於鴿派勢力。在FOMC握有永久投票權的Fed理事華勒（Christopher Waller）上周指出，Fed官員的普遍看法是到年底仍有必要進行兩次升息。

他提到自從6月會議決定暫停升息後，之後的數據顯示先前美國銀行業動盪，並沒有對經濟造成重大問題，因此他認為沒有理由不在7月恢復升息。

事實上這也給予Fed官員更多信心得以繼續升息，使得9月升息的機率正逐漸攀高。不過最終決定還是需要取決未來數月的數據而定。

華勒並聲稱，如果美國通膨降溫沒有繼續出現進展、經濟活動也未如預期呈現大幅放緩，第二次升息時機宜早不宜遲。

換言之，假若通膨降溫陷入停滯、就業市場持續強勁、經濟依然穩健擴張，最好的方式就是長痛不如短痛、9月進行第二度升息。

根據Fed的6月會議紀錄指出，通膨在高位愈久，通膨預期就愈有可能牢不可拔，反映Fed仍把遏止通膨視為當務之急。

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