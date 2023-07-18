軟體遭用在尖端武器 西門子終止陸企合作

德國知名企業西門子公司近日宣佈終止與北京天聖華信息技術公司（Transemic）的合作，因為這家公司參與中共軍方有關高超音速武器與空對空導彈等尖端武器的研發與製造。

據《德國之聲》報導，西門子發言人告訴德國《商報》，該公司已決定終止與北京天聖華資訊技術公司的所有交易。因為這家公司參與中共軍方研發超音速武器的研發、設計和製造空對空導彈等活動，在6月12日被美國商務部列入制裁名單。

《商報》今年4月份曾經報導，過去幾年中，天聖華和西門子在中國的其他合作夥伴，向與中國軍方有關的研究機構出售了德國公司的建模軟體。而這些軟體被轉售到有中共「國防七子」之稱的研究機構，使用於升級軍用車輛和軍機。

報導說，中共「國防七子」對優化中國軍事裝備起著關鍵作用，它們是北京航空航太大學、北京理工大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學、西北工業大學、南京航空航太大學和南京理工大學。西門子聲稱，他們對出售的軟體被轉售給中共軍事院校一事毫不知情。在其公司網站上，西門子列舉了許多在軍事領域使用該軟體的例子，例如瑞典軍方和英國武器製造商BAE Systems等都使用了這些軟體。在此之前，美國也對「國防七子」實施了制裁。

德國《慕尼克信使報》(Münchner Merkur）報導說，天聖華在中國銷售名為Simcenter、NX、Capital和Teamcenter的系列軟體產品，這些軟體可以類比模擬流程，以便更快地開發元件，其中包括可軍事應用的元件。

在西方國家媒體報導有關天聖華與中共軍方關係後，西門子仍不願終止與該公司的往來，並聲稱對其軟體被轉售給軍事院校一事毫無所知。然而，銷售過程的相關文件是對外公開的，經過媒體持續報導，西門子開始減少與天聖華的業務往來，最後此一合作關係全面終止。

《慕尼克信使報》指出，面對中國的軍備擴張，歐洲政界變得更加敏感。最近，歐委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）警告稱，未來歐盟必須在「敏感的高技術領域」重新定義與中國的關係，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也主張對軍民兩用的產品進行更嚴格的出口管控。

文章來源：不賣了！壓力山大 西門子終止與中企合作

（中時新聞網 盧伯華）

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