創新高！57%英國人認脫歐錯誤

民意調查機構YouGov周二公布的一項調查結果顯示，認為脫歐是錯誤的英國民眾比例，在本月創下新高。

2016年6月英國舉行脫歐公投，結果並沒有帶來經濟利益。有57%英國人表示，2016年離開歐盟的決定是錯誤的，只有32%的人認為該決定是正確的。

超過半數(55%)的英國人表示，如果今天舉行公投，他們將投票贊成加入歐盟；而僅有31%表示，他們會投票退出歐盟。

YouGov指出，該調查結果標示著自2021年1月以來的「溫和演變」，當時有49%說，會投票加入歐盟，而有37%持反對態度。

首相蘇納克(Rishi Sunak)曾在五月表示，脫歐正在帶來好處，並提到他的重要政策，自由港口和削減增值稅，他說這會讓啤酒和衛生用品變得更便宜。

經濟學家表示，自由港(包含稅收和關稅減免的特區和簡化貿易法規)不太可能提振英國經濟，但作為地區發展工具，可能提供有限的價值。

與其它先進經濟體相比，自2016年中旬以來，英國企業投資幾乎沒有增長。另一方面，支持英國脫歐的經濟學家指出，資本在2016年之前的幾年當中成長強勁，所以必定會放緩。而商業調查指出，英國脫歐是企業投資停滯的原因之一。

YouGov的調查涵蓋2000名英國民眾，有63%受訪者認為，英國脫歐更多地是一種失敗，而非成功；僅有12%民眾則認為是成功；有18%認為兩者都不是。

（時報資訊 張朝欽）

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