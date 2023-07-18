來阿茲海默症新藥有效 朝核准再邁一步

第2款證明能減緩認知衰退的阿茲海默症（Alzheimer）藥物，在頂尖期刊刊登的臨床實驗結果證實有效之後，距離獲美國當局核准又近了一步。

法新社報導，許多專家稱許這一發展是該領域多年幾無進展後的重大突破，但也有專家呼籲謹慎，認為這款藥物售價高昂、有危及生命的副作用風險，好處不大。

根據「美國醫學會期刊」（JAMA）上的論文，分析近 1200名早期阿茲海默症患者時發現，與安慰劑相比，阿茲海默症藥物Donanemab在18個月期間讓衰退速度減緩了35%。

測量方式是以「綜合阿茲海默症量表」（Integrated Alzheimer’s Disease Rating Scale, iADRS）為標準，評估患者執行日常事務的能力，像是管理財務、駕駛汽車、從事嗜好，以及談論時事等。

這種藥物每4星期靜脈注射一次，製藥商禮來（Eli Lilly）表示，預計美國將在今年年底前採取監管行動。

這篇新論文發表幾天前，美國食品暨藥物管理局（US Food and Drug Administration）將日本衛采製藥（Eisai）與美國藥廠百健（Biogen）合作開發的阿茲海默症新藥Leqembi納入公營老人保險「聯邦醫療保險」（Medicare）。

但舊金山加州大學（University of California, San Francisco, UCSF）的維德拉（Eric Widera）和同事在伴隨「美國醫學會期刊」此份研究成果發表的評論中表示，從長遠來看，現在還不是宣布新藥有益的時候。

他們說，Donanemab和Leqembi（也稱為Lecanemab）不能治癒阿茲海默症，而是可以「稍微減輕病情惡化」。

這篇評論寫道：「如果澱粉樣蛋白抗體風險低、價格便宜且易於管理，那麼患者、臨床醫生或付款人可能不會質疑這種適度的好處，但它們並非如此。」