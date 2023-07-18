哪來的強勢美元？空頭唱衰：長期貶值來了

隨著美國通膨放緩，市場押注美國聯準會（Fed）升息周期已近尾聲，導致上周美元指數慘跌2.3%，創8個月來最大跌幅。美元空頭指出，降息無可避免，在Fed今年頂多只會再升息1次的預期下，美元對其他貨幣的優勢持續削弱。

美元指數上周失守100大關，來到15個月低點，不少專家都預估，這個全球主要儲備貨幣的轉折點終於來到。標準銀行G10（十國集團）戰略主管Steven Barrow在上周五的一份報告中指出，他預估美元料將進入持續多年的走貶趨勢，部分原因在於Fed將把緊縮周期切換為寬鬆周期，這作法將拉低美元，即使其他國央行也紛紛降息。

許多投資者數個月來都在等待美元走貶，M&G Investments到瑞銀資產管理等機構的基金經理都準備好迎接日圓與新興市場貨幣的翻身。

法國巴黎銀行資產管理公司基金經理Peter Vassallo表示，「最有可能的前景是美元在未來幾個月保持疲軟」，他押注澳元、紐西蘭幣與挪威克朗走強。

高盛G10外匯策略師Michael Cahill預估，明年美元兌日圓可能從當前的約139貶至125，歐元兌美元則可能從目前的1.12升至1.15。他指出，如果Fed結束與通膨的鬥爭，但歐洲央行卻被迫繼續升息的話，美元的支撐可能會崩潰。

（中時新聞網 賴宇萍）

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