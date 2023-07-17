巴菲特砍動視暴雪持股 大舉套現

微軟收購動視暴雪一案持續傳出新進展之際，「股神」巴菲特（Warren Buffett）執掌的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）於17日公布文件顯示，該公司於今年第二季大幅減持動視暴雪，持股比例由2月的6.7%降至1.9%。

波克夏於2021年12月買入動視暴雪1,470 萬股，平均成本約為77美元。去年1月，微軟提出有意以690億美元收購提動視暴雪，有望讓其成為僅次於騰訊、Sony的全球第三大遊戲集團，在此消息傳出後，波克夏海瑟威在巴菲特的指示下，大舉加碼動視暴雪4,970萬股、購股均價為每股72.96美元，持股比例從約2%提升至9.5%。

不過在美國反壟斷當局聯邦貿易委員會（FTC）出手阻止這樁收購案後，波克夏陸續減持動視暴雪，套利不成反倒虧錢。

根據波克夏17日向監管機構提交的文件，該公司6月30日持有動視暴雪約1,470萬股，持股比例降至1.9%，大幅低於3月31日的4,940萬股，當持的持股比例為6.3%，目前的比例已與巴菲特下達買進指令前的規模完全相同。不過，該份文件並未提及波克夏套現動視暴雪的價格。

巴菲特在去年4月的年度股東大會上曾透露。「偶爾我會看到機會、投入併購套利，（加碼動視暴雪）這次是我買的，而非早前決定買進的經理人。若併購案能順利完成，我們就能賺點錢；若交易不成功，誰知道會發生什麼。」

微軟收購動視暴雪一案於近來迎接重大進展，美國法院於11日駁回FTC提出的初步禁令動議，同意微軟推進收購，英國競爭上訴法院（CAT）則是於17日裁定，將暫緩審理該案兩個月，讓微軟與英國競爭與市場管理局（CMA）有時間能解決有關爭議。

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