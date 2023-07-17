克里米亞大橋再遭襲 俄退出黑海穀物協議

連接俄羅斯南部與克里米亞半島的克里米亞大橋，17日又傳出遇襲，造成2死1傷，大橋公路橋部分路段受損，交通一度中斷。據美國《華盛頓郵報》報導，一名烏克蘭不具名官員透露，此次對克里米亞大橋的襲擊，是烏克蘭海軍和烏安全局（SBU）展開的「特別行動」。與此同時，俄方宣布停止執行讓烏國穀物得以出口的「黑海穀物協議」。

克里米亞大橋17日凌晨傳出爆炸聲，美國CNN稱爆炸聲共有兩響。俄國家反恐委員會稱，烏方當天凌晨出動兩艘水面無人艇襲擊克里米亞大橋，該「恐怖主義行為」造成公路橋部分路段受損。據稱大橋橋墩未受損，克里米亞地區領導人顧問克留奇科夫後來表示，大橋鐵路交通已恢復。

克里米亞大橋是連接克里米亞半島與俄本土的唯一陸路通道，去年10月8日就發生過爆炸，今年初才恢復通車。烏國防部情報總局發言人表示，由於克里米亞被俄軍用作運送兵力和物資的大型後勤樞紐，克里米亞大橋受損將使俄方面臨補給問題，這為烏軍創造了潛在優勢。

俄外交部發言人沙卡洛娃指責烏方在英、美支持下，對大橋發動夜間襲擊。對此，克里姆林宮發言人培斯科夫回應說，莫斯科「非常清楚」北約和美國正在向烏提供情報，但俄方將繼續與西方保持對話，克里米亞大橋遇襲不是莫斯科斷絕外交關係的理由。

培斯科夫還表示，黑海港口農產品外運協議於17日到期，其中涉及俄羅斯的部分未能得到執行，因此該協議效力已中止。他還強調，一旦涉俄部分得到落實，俄方將立即恢復執行該協議。

俄烏衝突後，俄烏兩國經黑海外運糧食遇到阻礙。2022年7月，俄羅斯、烏克蘭、土耳其和聯合國共同簽署了名為「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative）的協議，協議曾經過多次續簽。但莫斯科屢次表示，關於俄食品和化肥出口正常化的部分至今未被履行。

（旺報 王嘉源）