投資人靜待財報 道瓊連6紅 特斯拉漲3%

由於中國經濟數據遜預期，華爾街股市17日受到拖累，道瓊工業指數小幅低開，標普500指數及那斯達克指數則是小幅開高，道瓊在開盤近一小時後止跌轉漲，市場靜待特斯拉等科技巨頭的財報，在銀行股及科技股的強漲之下，美股四大指數皆收紅，標普和那指齊創去年4月初以來的15個月最高。

道瓊工業指數上漲76.32點，或0.22%，收34,585.35點；標普500指數上揚17.37點，或0.39%，收4,522.79點；那斯達克指數揚升131.25點，或0.93%，收14,244.95點；費城半導體指數勁揚86.90點，或2.32%，收3,837.31點。

數據方面，美國7月紐約製造業指數由上月的6.6%降至1.1%，顯示該州製造業增長幾近停止，通膨壓力進一步降溫。

政經方面，美國財政部長葉倫（Jante Yellen）17日接受媒體採訪時表示，中國經濟成長放緩可能會波及其他經濟體，亦可能對美國經濟產生負面效應，但美國經濟正走在通膨降溫的正軌上，於此同時，就業市場依然強勁，料不會面臨衰退的窘境。

聯準會將於下周召開利率決策會議，儘管近期一系列經濟數據顯示美國通膨減緩，但投資人仍抱持謹慎態度，預估聯準會下周將再次升息，CME的FedWatch工具顯示，升息1碼的機率來到96.7%，料將是本次循環的最後一次升息。

地緣政治方面，俄羅斯17日宣布停止參與黑海糧食出口協議，一度使芝加哥小麥及玉米期貨應聲彈高4.2%及2.5%，隨後升幅收窄。

另外，外媒報導指出，英特爾、高通及輝達等晶片巨擘的執行長將於本周前往華盛頓，與商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、國家經濟委員會主任布蘭納德（Lael Brainard）和國家安全委員會主任蘇利文（Jake Sullivan）舉行會議，共同討論對中國政策。

個股方面，美國電動車巨擘特斯拉16日宣布，經歷多年延宕後，終於成功製造出首輛電動皮卡Cybertruck，預計將於2024年開始量產，德銀分析師估計，特斯拉今年將交付2,000輛Cybertruck，未來的總銷量上看178萬輛，利多消息帶動特斯拉周一勁揚3.20%，收在每股290.38美元。。

摩根士丹利分析師17日釋出最新報告指出，印度可望成為蘋果未來5年的增長引擎，並預測未來 10 年營收成長將達到400億美元，摩根士丹利重申蘋果為首選個股之一，將蘋果目標價上調30美元至220美元，使蘋果股價上漲1.73%，收在每股193.99美元。

花旗看好晶片巨頭輝達在AI浪潮下更上一層樓，將其目標價上調100美元至每股520美元，更補充表示，若牛市情景成真，輝達的股價將上看600美元，激勵輝達周一上揚2.18%，收報每股464.61美元，再度締造收盤新高。

超微執行長蘇姿丰於周一抵台，預計將拜訪多家台灣供應鏈，包括和碩、廣明、宏碁與神達等，該公司股價攀升2.05%，收報每股118.32美元。

科技巨擘周一漲跌互見，Meta上揚1.75美元，漲幅0.57%，收盤報310.62美元；微軟小幅上漲0.49美元，漲幅0.14%，收在345.73美元；而亞馬遜則下挫1.12美元，跌幅0.83%，收報133.56美元；Google 下跌0.64美元，跌幅0.51%，收125.06美元。

台股ADR方面，台積電ADR下滑0.35美元，跌幅0.33%，收報104.79美元；日月光ADR則揚升0.12美元，漲幅1.47%，以8.26美元作收；聯電ADR上漲0.14美元，漲幅1.79%，收報7.95美元。

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