AI潛藏商機達1兆美元 但恐成史上最大泡沫

面對科技業瘋搶AI（人工智慧）大餅的熱潮，生成式AI新創公司Stability AI執行長莫斯塔克（Emad Mostaque）近日指出，AI潛藏1兆美元的投資商機，但也可能形成史上最大泡沫。

身為Stability AI共同創辦人的莫斯塔克，上周對著瑞銀集團（UBS）分析師談到AI這個當紅炸子雞表示：「我想這會是史上最大的泡沫。」

莫斯塔克的理由是AI發展尚在起步階段，還沒準備好讓銀行等產業大規模採用。他說：「我稱之為『網路AI』泡沫，它甚至還沒開始成形。」

Stability AI開發的AI繪圖工具Stable Diffusion，是除了OpenAI的聊天機器人ChatGPT之外，另一大受歡迎的生成式AI工具。

使用Stable Diffusion時只要輸入文字，就能產生照片般栩栩如生的影像，目前用戶數破100萬大關，從對沖基金Coatue、創投公司Lightspeed Venture Partners等投資者，募資超過1億美元。

AI技術應用廣泛，幾乎到無所不在的地步，如今已是線上瀏覽、社群媒體平台、家庭助理等常見的功能。就連醫療、運輸、機器人、科學、教育、金融、國防等，都有AI的影子。

而爆紅的生成式AI，應用於OpenAI的ChatGPT、谷歌Bard、微軟Bing Chat等聊天機器人身上。Dall-E、Stable Diffusion、Midjourney等圖像生成軟體，也仰賴生成式AI技術。

莫斯塔克指出，AI的總投資額可能需要1兆美元，「因為從知識基礎設施的角度來看，AI比5G重要。」他說一旦AI技術發展成「大規模市場」，瑞銀集團等銀行勢必得順勢採納。

但莫斯塔克也提醒，企業旗下業務若使用AI不當，會遭受股市「懲罰」。他舉谷歌AI聊天機器人Bard為例，在發表時出包給出錯誤資訊，害谷歌市值短短一天內狂瀉1,000億美元。

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