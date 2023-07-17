韓暴雨釀40死 公車駛進死亡隧道真相曝

韓暴雨釀40死！公車駛進「死亡隧道」滅頂 真相惹鼻酸

南韓周末連日暴雨釀成土石流、致命洪災，截至今（17）日已造成40人喪命、9人失蹤，其中一座地下道遭洪水淹沒，導致包括一輛公車在內等16輛車滅頂，奪走13條人命。令人鼻酸的是，這輛公車原本不會經過這座地下道，因大雨改道，才駛進死亡隧道。

韓聯社報導，南韓連日暴雨在全國造成嚴重災情，截至今日上午，一共有40人死亡、9人失蹤、34人受傷，超過1萬人因洪水或土石流被疏散，南韓全國將近2萬7000公頃農作物面積受損，損失57.9萬頭牲畜，其中死亡雞隻佔53.3萬隻。

連日暴雨釀成忠清北道清州市美湖河潰堤，6萬噸洪水淹沒五松一座地下道，南韓消防部門經過連日排水及打撈，確認事發當下地下道內有16輛車滅頂，累計地下道淹水已釀成13人死亡。

慘遭滅頂的也包含當地747路線公車，救難人員昨（16）日在公車內發現5具遺體，其中包含50多歲的司機。

令人鼻酸的是，747公車原本不會行經五松地下道，但原駛路線部分區域大淹水、進行交通管制，司機才改道，駛進沒有進行交管的死亡隧道。

據悉事發當時，公車上還有包括司機在內等10人，除了5人罹難及1名乘客幸運脫逃外，目前尚不清楚其他乘客下落。

南韓消防部門連日來用大容量排水系統抽出地下道積水，截至今日上午已排出90%進水，當局首度對外公開地下道現況，畫面顯示地下道內非常泥濘，地板上累積了一層非常厚的淤泥，官員表示，泥漿是排水工程進行、搜尋失蹤者的「最大障礙」。

另外當局也擔憂排水作業期間可能同時排出有毒氣體，因此地下道內也同時進行空氣循環工作。

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（中時新聞網 吳映璠）