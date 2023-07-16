美參院將提案 就芬太尼危機制裁中國

美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）於16日表示，他將推動在即將出台的年度《國防授權法案》（NDAA）中，加入跨黨派修正案，盼能追究中國輸出「芬太尼」（fentanyl）的責任。

美國近年面臨藥物成癮危機， 2021年8月至2022年8月期間，用藥過量導致喪命者高達10萬多人，其中多半涉及類鴉片止痛劑芬太尼，而全球的芬太尼和前置化學品原料多半來自中國及墨西哥，美中兩國雖曾於2015年合作緝毒，並加強對芬太尼類藥物的管制，然而中國自2019年以來管制力道下滑，美國駐中大使伯恩斯（William Burns）便於今年6月為此指責中國「沒有停止生產鴉片類藥物芬太尼」。

參議院多數黨領袖舒默16日在記者會上強調，中國必須為造成美國的芬太尼毒害負責，由於中國政府容許芬太尼生產活動，因此應當受到懲罰，他表示，將推動《國防授權法案》納入修正案，賦予制止和制裁中國的法令依據，且目前修正案已得到共和及民主兩黨議員的支持，將於本周提出，料在兩黨議員的大力支持下將會成功通關。

舒默表示，這項修正案將授權白宮宣布芬太尼毒害進入緊急狀態，得以為實施制裁鋪路，有望讓美國能採取強硬態度，限制芬太尼進入美國。

中國駐美大使館目前尚未對此做出回應，不過北京當局早前曾反駁美方指控，並指出華府僅是利用國內的芬太尼毒害作為對中國企業實施制裁的藉口。

美國司法部甫於6月宣布起訴4間中國企業及8名個人，因其涉嫌販運製造芬太尼的化學原料，盼藉此表明，美國正擴大打擊芬太尼氾濫問題。

美國眾議院於14日通過了2024財政年度的《國防授權法案》，總金額達8,740億美元，而參議院則會自18日開始就該案進行辯論，預計將在本月內通過參院版本的《國防授權法案》，之後兩院將協商達成妥協方案。

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