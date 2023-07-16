印度漲倍股湧出 光茫勝歐美

隨全球供應鏈轉移，印度成為外資設廠首要地點，帶動當地經濟起飛，帶動印度股市也出現許多「漲倍股（Multibaggers）」，且比率優於全球各大股市，投信法人持續看好印度股市中長期表現。

根據高盛統計，自2000年以來，全球各市場中，5年滾動期間內出現漲幅超過10倍以上的個股比例，稱為「Multibaggers」，印度股市以54％領先其他市場，且從基本面觀察，多數漲倍股在營運上均超越市場水準。

瀚亞印度基金林庭樟表示，過去20年印度每年平均GDP成長率達10％，僅次大陸，甚至累積市值超過12倍，長期來看，整體印度股市指數年化報酬率來到12％至16％，遠勝MSCI新興市場指數，且優於其他已開發市場的美股、歐股等，帶動印度股市上漲動能強勁，催生出多檔漲倍股，比例遙幅領先其他市場。

觀察印度股市內生性循環性種類的個股出現最多漲倍股，佔所有種類35％。林庭樟指出，印度受惠龐大內生性經濟，滋養許多長期茁壯的產業，這些漲倍股也驗證當地基礎建設正在積極擴增、內需動能依舊強勁等，由於內外需求雙引擎運轉，成為全球少數沒有衰退疑慮的國家，今年經濟成長率估維持6％以上，且股市仍處相對低檔位置，建議持續增加布局迎接未來高成長商機。

群益印度中小基金經理人林光佑強調，印度GDP在2021年第四季首度超車英國，成為全球第五大經濟體，市場更估2027年可望超越德國及日本，成為全球第三大經濟體，且未來三年的平均成長率也在全球主要經濟體中居冠，支持印度股市長期多頭格局。

林光佑認為，受惠全球供應鏈移轉，及莫迪政府的印度製造政策（Made in India），出口全球占比明顯提升，根據摩根史丹利預估，未來十年印度整體出口在全球占比可望翻倍成長，隨國際貿易地位提升，有助為後續經濟成長增添續航動能，股市表現可期。