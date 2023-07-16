CPTPP未討論入會案 收集訊息以評估資格

「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）成員國16日在紐西蘭舉行部長會議，成員國表示，目前正在收集有關中國、台灣和其他有意加入的國家訊息，以了解是否能夠達到CPTPP的「高標準」。

綜合外媒報導，除中國和台灣外，烏克蘭、哥斯大黎加、烏拉圭和厄瓜多爾也已申請加入CPTPP。如果按照申請順序，中國入會案將是下一個，但中國的申請案面臨諸多障礙。

CPTPP成員國發表聯合聲明稱，目前正在收集訊息，以了解申請方能否達到CPTPP的高標準，同時也會考慮到申請方在貿易承諾方面的經驗。CPTPP要求各成員國取消或大幅降低關稅，對開放服務和投資市場做出強有力的承諾，並制定了有關競爭、知識產權和保護外國公司的規則。

主持本次CPTPP會議的紐西蘭貿易部長Damien O’Connor表示，目前沒有決定新成員的時間表，16日的會議沒有討論任何一個國家的申請案。

英國在16日正式簽署加入CPTPP，成為CPTPP自2018年成立以來首個新加入的國家。英國商業和貿易大臣巴德諾赫（Kemi Badenoch）在簽署儀式上表示，英國很高興成為CPTPP的第一個新成員。

CPTPP在2018年由11個成員國簽署成立，當時成員國包括澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南。

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