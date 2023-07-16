這國多家油商用人民幣結算俄油 官員證實

俄烏戰爭爆發後，西方國家主導對俄羅斯的制裁令，反而帶動「去美元化」浪潮，促使人民幣國際化加速。印度高官證實，印度煉油商已使用人民幣結算部分從俄羅斯進口的原油。

7月初就已傳出印度煉油商開始以人民幣購買從俄羅斯進口的原油，但相關公司均未做出回應。印度是全球第3大原油消費國，在歐美等國家對俄羅斯進行制裁後，印度成為俄羅斯原油的最大買家。今年5月

不願具名的一位印度高官向路透社證實，確實有多家印度煉油商已使用人民幣結算俄羅斯進口原油，但也指出，美元仍是印度企業購買俄羅斯原油時的主要支付貨幣。

這名官員表示，由於印度對中國的出口貿易額仍低，人民幣儲備不多，因此印度使用人民幣作為貿易結算支付的狀況可能受限。

不過今年5月，印度從俄羅斯進口的原油創下紀錄新高，俄羅斯原油占其進口總額的40%，遠較去年同期的16.5%大幅攀升。在進口量暴增的情況下，印度勢必要尋找美元以外的結算貨幣。

印度與俄羅斯雖在去年底首次以印度盧比進行貿易結算，印度之後也一直試圖用盧比向俄羅斯購買石油，希望藉此推動盧比國際化，但遭到俄方拒絕。印度官員坦承，盧比貿易的問題在於它只能作為一種「以物易物」貨幣。

（中時新聞網 賴宇萍）

延伸閱讀

人民幣走揚 年底前坐7望6

人民幣國際化 阿根廷首用人幣付到期外債

美元對手不是人民幣 頭號大敵竟是「它」