比特幣價格攀3個月高點 背後有股神秘推力

加密幣、數位資產界今年圍繞在官方監管議題，交易量明顯受到影響，就市場指標的比特幣價格，上半年價格走升80％，7/16比特幣價格30,280美元，為三個月來的高點。全球資安調研機構Chainalysis指出，比特幣價格走升不是幣圈今年唯一的好消息，資料顯示，今年與加密幣相關的犯罪率大幅下降，幾乎每個類別的非法連址的流入量都在下降，今年上半年加密詐騙金額逾10億美元，較去年減少近33億美元，這已是連續第三年大幅減少。

Chainalysis指出，去年以來加密幣圈大騙局不斷，2023年最大的兩個騙局突然消失，加密貨幣詐騙金額就急劇下降，詐騙案可說是加密幣犯罪收入的主要形式，尤其在價格爆衝期間詐騙案特別多。今年隨著加密幣價格不振，詐騙金額已明顯下跌。

然而，Chainalysis有新發現，今年來冒名頂替詐騙案大量增加，案件數較去年同期增幅達49％，欺詐者冒充執法人員、或假借名人向受害者勒索錢財，今年來這部份的受害者很多，即使這類受害者損失的總金額經常較低，整體來看，詐騙金額減少、受害者卻增多，執法和加密合規團隊不僅不能停止打詐的工作，更不能把詐騙金額減少視為自己的功勞。

7/16比特幣價格30,280美元，為三個月來的高點。圖／鉅亨網

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