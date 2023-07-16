阿拉斯加規模7.2強震 官方海嘯警報大響
美國阿拉斯加州當地時間15日深夜發生規模7.2強震，據美國地質調查所偵測，震源深度為32.6公里，目前已對阿拉斯加附近區域發布海嘯警報，當地居民也上傳政府透過廣播放送海嘯警報的畫面，也有居民收到「遠離沿岸、前往高處」的國家警報簡訊。
綜合路透社、「安克拉治每日新聞」（Anchorage Daily News）報導，根據美國地質調查所偵測，當地時間15日深夜10時48分，阿拉斯加州小鎮沙角市（Sand Point）以南106公里處發生規模7.4強震，震源深度僅9.3公里。不過後續美國地質調查所下修地震規模至7.2，震源深度為32.6公里。
地震發生後，美國海嘯預警系統對南阿拉斯加、阿拉斯加半島，以及甘迺迪入口（Kennedy Entrance）等太平洋沿岸地區發布海嘯警報。預警系統預測，海嘯將先在當地時間16日凌晨零時10分先抵達沙角市，零時35分抵達科迪亞克島（Kodiak），1時35分達冷灣（Cold Bay），不過美國、加拿大其他太平洋沿岸不會受到海嘯威脅。
部分阿拉斯加地區居民也收到美國國家氣象局（National Weather Service）發布的手機警告，指出一系列強烈波浪可能會影響沿岸地區，「你們深陷危險之中，離開沿海水域，即刻移動到高處或內陸，遠離沿岸，直到官員宣布可以安全返回」。
科迪亞克島居民也上傳當地政府用廣播放送海嘯警報的鳴笛聲響。
網友上傳的畫面顯示，地震來襲時，住家內的燈具猛烈搖晃，櫥櫃上的物品散落一地，家長連忙抱起小孩離開。
根據阿拉斯加地震中心，阿留申群島（Aleutian Islands）、阿拉斯加半島、及庫克灣（Cook Inlet）都有感受到搖晃。
（中時新聞網 吳映璠）
文章來源：M7.2 quake hits Alaska Peninsula, tsunami warning issued for nearby region
文章來源：7.4 earthquake triggers tsunami warning for Gulf of Alaska coastline
文章來源：Tsunami Advisory
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