阿拉斯加規模7.2強震 官方海嘯警報大響

美國阿拉斯加州當地時間15日深夜發生規模7.2強震，據美國地質調查所偵測，震源深度為32.6公里，目前已對阿拉斯加附近區域發布海嘯警報，當地居民也上傳政府透過廣播放送海嘯警報的畫面，也有居民收到「遠離沿岸、前往高處」的國家警報簡訊。

綜合路透社、「安克拉治每日新聞」（Anchorage Daily News）報導，根據美國地質調查所偵測，當地時間15日深夜10時48分，阿拉斯加州小鎮沙角市（Sand Point）以南106公里處發生規模7.4強震，震源深度僅9.3公里。不過後續美國地質調查所下修地震規模至7.2，震源深度為32.6公里。

地震發生後，美國海嘯預警系統對南阿拉斯加、阿拉斯加半島，以及甘迺迪入口（Kennedy Entrance）等太平洋沿岸地區發布海嘯警報。預警系統預測，海嘯將先在當地時間16日凌晨零時10分先抵達沙角市，零時35分抵達科迪亞克島（Kodiak），1時35分達冷灣（Cold Bay），不過美國、加拿大其他太平洋沿岸不會受到海嘯威脅。

部分阿拉斯加地區居民也收到美國國家氣象局（National Weather Service）發布的手機警告，指出一系列強烈波浪可能會影響沿岸地區，「你們深陷危險之中，離開沿海水域，即刻移動到高處或內陸，遠離沿岸，直到官員宣布可以安全返回」。

科迪亞克島居民也上傳當地政府用廣播放送海嘯警報的鳴笛聲響。

網友上傳的畫面顯示，地震來襲時，住家內的燈具猛烈搖晃，櫥櫃上的物品散落一地，家長連忙抱起小孩離開。

A tsunami warning has been issued following a magnitude 7.4 earthquake in Alaska, according to the United States 🇺🇸 Geological Survey https://t.co/nPNuTUNJgw pic.twitter.com/HGNCPOmk4S — Saad Abedine (@SaadAbedine) July 16, 2023

根據阿拉斯加地震中心，阿留申群島（Aleutian Islands）、阿拉斯加半島、及庫克灣（Cook Inlet）都有感受到搖晃。

（中時新聞網 吳映璠）

文章來源：M7.2 quake hits Alaska Peninsula, tsunami warning issued for nearby region

文章來源：7.4 earthquake triggers tsunami warning for Gulf of Alaska coastline

文章來源：Tsunami Advisory

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