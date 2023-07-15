亞馬遜Prime Day業績 創史上最高

儘管高通膨使美國人開始省吃儉用，但遇到折扣促銷還是忍不下花錢的欲望。亞馬遜看準消費者心態，在今年Prime Day會員購物節擴大促銷，成功締造公司史上最高業績。

研究機構Adobe Analytics統計，7月11至12日Prime Day購物節活動期間，美國整體線上零售額高達127億美元，較去年Prime Day期間增加6.1％，是2015年亞馬遜首推Prime Day活動以來最高紀錄。

單就7月11日Prime Day活動首日而言，全美線上零售額就高達64億美元，創下亞馬遜史上最高紀錄。

Adobe Digital Insights分析師潘蒂雅（Vivek Pandya）表示：「Prime Day早已成為年度最大網購盛事，因為各家零售商都推出流血折扣吸引消費者。今年Prime Day締造的線上消費支出紀錄顯示消費者內心渴望折扣優惠。」

根據Adobe統計，今年Prime Day活動最受歡迎品項包括家電產品及玩具，其他如服飾及電子產品業績也顯著成長。

亞馬遜最初在2015年推出第一屆Prime Day購物節時，是為了在夏天零售淡季刺激買氣，也希望趁機為Prime會員方案吸收新用戶，沒想到Prime Day逐漸演變成年度網購盛事，甚至吸引其他零售商也在同一期間推出促銷活動。

今年Prime Day活動期間，美國零售商Target舉辦Circle Week購物節，沃爾瑪也舉辦Walmart+ Week購物節，百思買則是推出「七月黑色星期五」促銷活動。