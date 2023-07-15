通膨降＋財報亮 道指連五漲

由於美國6月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）年增率雙雙降溫，加上財報季登場，率先發布業績的銀行股財報皆優於預期，投資人信心大振，美股上周周線拉出長紅，其中道瓊工業指數還連漲五天，全周大漲逾2％，那斯達克周線勁揚3.3％，同創3月來最大漲幅。

上周五美股多頭持續掌控盤勢，道指收盤上漲逾100點或0.3％，日線已連5紅。標普5百與那斯達克尾盤因獲利回吐賣壓出爐翻黑，分別收低0.1％與0.2％，但2大指數盤中均觸及2022年4月以來最高。

3大指數周線拉出長紅，道指漲2.3％，那指更飆升3.3％，雙創3月以來最大漲幅，標指也大漲2.4％。Horizon投資公司投資長雷德納（Scott Ladner）表示，「摩根大通等大銀行上季獲利表現相當強勁，對美國消費者支出與經濟來說是一個好兆頭。」

摩根大通、富國銀行與花旗第二季獲利均優於市場預期，且拜利率上揚之賜，單季淨利息收益合計高達490億美元，較去年同期激增31％。強勁的業績表現同時提高美國經濟軟著陸的機率。

F.L.Putnam投資管理公司首席市場策略師哈森 （Ellen Hazen）指出，「3大銀行股業績開高可能代表難度極高的軟著陸目標得以達陣。」哈森進一步表示，她持續押注美股走多，且預期漲勢將從科技股擴大至其他類股。

本周財報季逐漸加溫，特斯拉、網飛與國際商業機器（IBM）等科技大廠將揭曉業績，另外美銀、摩根士丹利與高盛等重量級銀行股也會公布財報。由於市場期待值偏低，因此實際數據擊敗預期的機率相對偏高。

根據FactSet的資料，華爾街分析師看衰美企獲利表現，預估標普5百第二季獲利將較去年同期衰退7％，將是2020年第二季銳減31.6％以來最差的一季。