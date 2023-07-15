動能減弱 IMF恐下修今年全球經濟成長預測

國際貨幣基金（IMF）指出，第一季全球經濟成長略優於4月預測，但之後數據憂喜參半，且成長動能減弱，此番言論意味著IMF可能在25日出爐的最新預測下修今年全球經濟成長率。IMF同時指出，二十國集團（G20）的通膨已經觸頂。

IMF為將在印度舉行的G20財經領袖會議所準備的簡報表示，全球經濟有部分領域顯露韌性，但跡象顯示成長動能減弱。G20國家的製造業出現疲態，全球貿易依舊疲弱，不過服務業需求強勁，特別是觀光業正邁向復甦。

IMF 4月將今年全球經濟成長預測下修至2.8％，低於去年的擴張3.4％。IMF表示，經濟風險大部分傾向下行，包括俄烏戰爭可能加劇，通膨頑固，以及可能擾亂市場的更多金融業壓力。IMF將於25日公布最新《世界經濟展望》報告，可能再度下修全球經濟成長預測。

IMF表示，G20的通膨似乎已在去年觸頂，不過多數G20國家的核心通膨依然高於央行目標，尤其是已開發國家。供應鏈中斷緩和和商品需求降低，代表商品通膨壓力下降，但核心通膨的主要推手服務通膨，預料要更多時間才會降低。

在產出和勞動市場具韌性的情況下，通膨有可能較預期更快下滑，需求降溫將讓職缺數減少而非失業率上揚。

IMF呼籲G20決策者繼續對抗通膨，緊縮貨幣政策，並將利率維持在中性水準之上，直至明顯跡象反映通膨回復至目標。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，對抗通膨之役顯露出貨幣政策影響商業動的初期跡象，歐元區與美國的銀行收緊貸放標準。決策者應避免太早宣告勝利，歷史經驗顯示，過早寬鬆貨幣可能逆轉對抗通膨的進展。

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