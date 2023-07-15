傳英特爾與高通高層將訪華府 談對中政策

兩名熟知內情的消息人士說，英特爾公司（Intel Corp）與高通公司（Qualcomm Inc）的執行長計劃下週訪問華府討論中國政策。

路透社報導，其中一名消息人士說，這兩家企業的執行長打算與美國官員開會商討市場情況、出口管制與其他影響他們生意的事務。目前還不清楚他們將與誰會面。

英特爾與高通不願發表評論，白宮官員也未立即回覆置評要求。

知情人士說，其他半導體業的執行長下週也可能造訪華府。由於未獲授權對媒體發言，消息人士不願具名。

消息人士今年6月向路透社表示，美國官員考慮收緊出口規定，將波及高效能運算晶片，也影響向中國華為技術有限公司發貨。

這些規定將對英特爾與高通造成衝擊。英特爾正準備推出新的人工智慧（AI）晶片，可能會出貨給中國；高通則持有可出售晶片給華為的許可證。

美國總統拜登政府去年10月發布一系列全面規定，要讓中國半導體產業動彈不得；同時，美國也向國內晶片業提供數十億美元的補助。

美國可能祭出的規定收緊措施，將對輝達（Nvidia）造成特別嚴重的衝擊。輝達在AI晶片市場占據穩固地位，今年稍早市值衝破1兆美元。

（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1120715

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