CPTPP明開會 將審理陸、台的加入申請

據美國之音引述路透報導，「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定(CPTPP)」的成員計畫本週日（7月16日）在紐西蘭奧克蘭開會，討論中國大陸和台灣的加入申請。這個議題可能會加深成員國之間的分歧，這次會議還將就英國的成員國資格作出最後的決定。

這項貿易協定是由11個國家在2018年達成的。這些國家是：澳洲、日本、加拿大、汶萊、智利、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南。英國加入後，參加這個協議的國家將增加至12個，其GDP總額將達到14多兆美元，佔全球GDP的15％。

已經遞交加入這個貿易組織的國家還有哥斯大黎加、烏拉圭、厄瓜多和烏克蘭。

路透引用紐西蘭負責與台灣進行貿易協議談判的負責人、前外交官查爾斯·芬尼（Charles Finny）的話說，「這可能是就如何處理新的申請展開的首次非常嚴肅的討論。不過，現在還沒有就此事達成共識。」

全面與進步跨太平洋夥伴關係協定(CPTPP)的前身是「跨太平洋夥伴關係協定」（The Trans-Pacific Partnership，縮寫為：TPP），原本是市場經濟國家為排除非市場經濟國家中國而成立的一個貿易組織。

但在美國退群後，日本、澳洲、加拿大、紐西蘭等國家繼續努力，促成有關國家達成了這個範圍更大的全面與進步跨太平洋夥伴關係協定。其宗旨是：促進亞太地區的貿易發展，達成自由開放貿易的目的。

澳洲外長黃英賢14日在雅加達向媒體表示，CPTPP是一項標準很高的協議，任何國家要加入其中都必須要滿足這些高標準。

路透認為，要達到這些標準，對中國來說是個巨大的挑戰。該組織要求各國取消或者降低關稅，作出開放服務和投資市場的堅定承諾，並就競爭、知識產權和保護外國公司等問題制定了相關規則。

美國華盛頓智庫戰略與國際研究中心研究員艾丹·阿拉辛厄姆（Aidan Arasasingham）表示，其中包括了經濟和政治兩方面的要求。他強調，「這些對CPTPP成員提出的高標準和具有約束力的承諾與中國目前的狀況之間存在巨大的差距。」

成員國在如何處理中國大陸和台灣的申請問題上存在一些分歧。一些國家認為應該按照遞交申請的先後進行審理。中國早於台灣一個星期遞交了申請，因此應當首先討論中國的申請。但也有一些成員主張審理的重點應該是看哪個國家的加入條件更好。台灣在這方面顯然具有更大的優勢。

路透報導，紐西蘭等國贊成同時審查，審查進度可能因申請者滿足標準的程度不同而不一樣。這樣可能會避免成員國在中國大陸和台灣之間作出選擇。

（中時 藍孝威）

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